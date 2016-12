1. ploudinperper - Браво, ама бая псувни ще отнесеш!

16.09.2012 21:43

Браво, ама бая псувни ще отнесеш!

2. momchil -

16.09.2012 21:51 Много добър материал. Изощо не е ...

Много добър материал. Изощо не е дълъг. Много е интересен. Интересните неща не създават проблем с обема си. И използаният методът е много добър. Напомня ми методът на Виктор Суворов. Уж всички неща, които пише авторът ги знаем (аз поне ги знам), но начинът по който са групирани и тълкувани е много интересен. За съжаление този метод не се използва от официалните историци. Всъщност такива материали ме убеждават, че в българските университети се създават "казионни" "историци". Като казвам казионни имам пред вид не само подкрепящите официалната доктрина, но и тези, които я отхвърлят изцяло само за да са на контра.

Браво определено силен пост, но както казва №1 бая псувни ще отнесеш.

3. momchil -

16.09.2012 21:54 Всъщност "иго" озна...

Всъщност "иго" означава освен робство и владичество, но точно както по Оруел многоброините зачения на една дума се премахват докато остане само едно, това което е изгодно на власта.

4. injir -

16.09.2012 22:49 С някои доводи съм съгласна, с други ...

С някои доводи съм съгласна, с други - не, но най -добре е да се кажат кривиците и да се върви в правия път. Най-смущаващото е, че за 20 години не се подготвиха млади хора за политици, тъй като политиката е сериозна наука, а продължаваме да залагаме на смешната лъжовна игра ,, тука - има, тука - нема,,...

5. tota -

16.09.2012 23:07 И аз с някои неща съм съгласна с други - не.

Ако започна да пиша материалът ще стане много дълъг...Ще намеря време да изразя съображенията си. Въпросът опира до обсъждане и пренаписване на историята на балканските народи. Тъжен факт е, че историята като наука, служи на политиците, и в повечето случай се чете така, както е угодно на властимеющите. Това не се отнася само до българските политици.

6. evrazol -

16.09.2012 23:11 Абе, и така е, както казваш, и не е баш така

Че като вземем описанията и аргументите и едно към едно ги отнесем към Съветското владичество, пак ще се питаме оти ги ручааме жабетата. Но първо аналогията:

Селяните и при Тато и при Цанков са си живеели добре. Те винаги си живеят добре. При Тато и опозиция си имахме даже в лицето на Петър Танчев и оранжевото БЗНС. И поповете ни бяха назначавани по партиина повеля. И науката и културата на западния свят ни подминаха, че имаше завеса. Пък и бунтове, да речеш някакви, не е имало. И като аналог на Левски /като няма кой друг/ да сложим Георги Марков - един престъпник за режима. Но режима си имаше своите Людмила, Трайчо Костов, Добри Търпешев и Желю Желев - желаещи да отърсят страната си ... Подобно Ататюрк



Само че страната ни /и по време на владичеството, да не ти троша хатър/, и по време на "режима" не е страната на селяните, велможите и нагаждачите. Страната ни преминава през историята благодарение не на тях. А на ония 2-3%, които чувстват игото /робството/, като робство и режима, като режим. Следите от вяра и народност са ги оставили те. Та към тях да се поравнява еманацията на нацията. Онези които са годни да оставят следи в историята. Родната и световната.



Щото на Колю Фичето робството не му е пречело. Пречело е на Левски. Ама без бунтарите против робството, дали щяхме да чуем за Фичето, или за Боянския Колумб.



Страна, която не върви след светлите си люде няма как да живее в робство, щото не го усеща като такова. А страна, която ги следва - мре, но остава ФРГ:))



Колкото до паметниците по границата - по истинските, държавните граници, няма нужда от паметници. Даже от бразди няма нужда. Паметниците и браздите разграничават интересите. Народностите си намират границите сами. Питай Бесарабските Българи, ако не ми вярваш.

7. анонимен - Призиви за толерантност във време на нетолерантен ислямизъм са недалновидност

17.09.2012 00:06

Хайде да сме по- предпазливи в прегръдките с манафите (нар. турците). За кратко време се появиха много минарета. За кратко се научиха да правят бомби като на гара Буново (или сега няма страшно, има свобода- за кого е тя в Мастанли?). Когато се спазват нормите, наложени от бащите на нацията, пътят е по- чист. Когато започнем да ги реформираме- вече вървим в грешна посока. Аз съм за възрожденска нетърпимост към игото. То е несвобода. Не можем да се освободим от иго със съжденията на Игов (дето участваше в комисията за дискриминацията в учебниците.

8. анонимен - поръчка

17.09.2012 01:19

от сутеньорите. А те нали знаете къде са?...

9. анонимен - Поръчка

17.09.2012 01:20

от сутеньорите. А те нали знаете къде са?...

10. анонимен - МИТКО - МНЕНИЕ

17.09.2012 03:12

Дан Браун го е казал най-точно: "Историята е една добре поддържана измислица"... Да, но все пак се е случила, и то в обективен вид... А историците са точно като адвокатите - един виртуоз в правото може да измъкне доказан убиец без никакви проблеми от всякаква отговорност! Може би историята е и най-могъща идеология, просто зависи в чий ръце се намира..

Във всеки случай - браво на Иво Беров! Винаги съм го харесвал, макар и да си е голям особняк... То умните хора по правило са си особняци! С прочитането на този постинг много мои представи за периода на "турското робство" за кой ли пъ се потвърдиха... Дълга тема...

11. socialismus - Има данни за продажба на роби и робини- българи. Преднамерено ли е пропуснат фактът?

17.09.2012 03:41

Но да оставим това, че авторът не е изследвал кога е спряла търговията с роби в Османската империя. Да обсъдим наличието на излишък от средства, с които да могат да се придобиват средства за производство. Кой българин е можел чрез труд и спестовност да стане едър земевладелец, търговец, ? Кой българин е владеел роби и робини, кораби? Никой! Средствата за производство са собственост на султана. Добре де, богатият не може да ги реализира в земя. Може би селяните са реализирали излишъците в скъпи къщи, спонсорирали са архитекти, използвали са занаятчийски услуги за развиване на сечивата? Не. Има единични случаи на укрепени къщи с несъществени размери. Може би българите, които преди игото са имали развита градска култура са успявали в градовете? Нямам представа. Зная за занаятчии в София станали светии- Георги и Николай. Не им било позволено свободно да изповядват вярата си. Не зная за архитектурни творения и произведения на изкуството осъществени от българи с излишъци от труда си. Изографисването на църквата в Кремиковския манастир е все пак дарение от излишък. Да видим и благоденствието на манастирите. Сигурно е имало преписвачи, миниатюристи? Вятър. "Тъмният монах" тръгва да проси за манастира защото са обложени със ЗАРОБВАЩИ данъци. Целият народ страда от ЗАРОБВАЩИ ДАНЪЦИ. Не може да се учи, не може да усъвършенства труда си, да прави нещата красиви, не може да направи нищо за което са нужни средства. Има само минимумът за оцеляване. (а в някои случаи иска помощ за изхранване която заплаща с вярата си). До какво водят ЗАРОБВАЩИТЕ данъци? До свобода? Ядец! До РОБСТВО. Българите са били под РОБСТВО. Какъв интерес имаме да премълчаваме истината? Никакъв. Премълчаването на истината за РОБСТВОТО и живот като мърцина е признак на робско примирение, а не бунтът срещу съществуването му. Вярно, някои предатели могат да имат временни изгоди от замазването на истината, но нека бъдат прокълнати от праведните. Робството навсякъде и във всички форми трябва да бъде разобличавано.

12. анонимен - T.N.T.

17.09.2012 05:53

ГОСПОДИН БЕРОВ,



БИХТЕ ЛИ МОГЛИ ДА НАПРАВИТЕ НЕЩО,КОЕТО ДА ПОКАЖЕ НА ВСИЧКИ



СТИХОВЕТЕ,КОИТО ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ИВАН



ВАЗОВ Е НАПИСАЛ СРЕЩУ БЕЗЧИНСТВАТА НА РУСКАТА АРМИЯ,КОЯТО



ПОЗАБРАВИЛА ДА СЕ ВЪРНЕ И ОГРАБВАЛА И МАЛТРЕТИРАЛА



БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН.



ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА СИ КУПЯ И НАПИСАНО ОТ ВАС,КОЕТО ДА



МИ ДАВА ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ,КОИТО--ДО ЕДИН



СА НЕНАВИЖДАЛИ КРЕМЪЛ.НА ПРЕКЛОННА ВЪЗРАСТ СЪМ.ЖИВОТА МИ МИНА



ДА ГЛЕДАМ ПОКЛОННИЦИ НА КРЕМЪЛ.ОМРЪЗНА МИ ОТ КРЕМЪЛСКИ ПАТРИОТИ.



СКРОМЕН,НЕУК,НЕГРАМОТЕН СЪМ,НО БИХ ЖЕЛАЛ НЕЩО АВТЕНТИЧНО



БЪЛГАРСКО ДА НАУЧА,А НЕ РУСКИ ПРОЧИТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.





АПРОПО...ЧЕТОХ НЯКЪДЕ,ЧЕ КОГАТО БЪЛГАРИЯ Е ЗАВОЮВАНА ОТ ТУРЦИТЕ



РУМЪНСКИ СЕЛЯНИ БЯГАЛИ ОТ РУМЪНИЯ В ПОРОБЕНА БЪЛГАРИЯ ДА ЖИВЕЯТ.



МОТИВА ИМ БИЛ--ДАНЪЦИТЕ.



БЛАГОДАРЯ.ПРИЯТНА И СПОРНА СЕДМИЦА ВИ ЖЕЛАЯ.

13. анонимен - T.N.T.

17.09.2012 06:05

[quote=socialismus]Но да оставим това, че авторът не е изследвал кога е спряла търговията с роби в Османската империя. Да обсъдим наличието на излишък от средства, с които да могат да се придобиват средства за производство. Кой българин е можел чрез труд и спестовност да стане едър земевладелец, търговец, ? Кой българин е владеел роби и робини, кораби? Никой! Средствата за производство са собственост на султана. Добре де, богатият не може да ги реализира в земя. Може би селяните са реализирали излишъците в скъпи къщи, спонсорирали са архитекти, използвали са занаятчийски услуги за развиване на сечивата? Не. Има единични случаи на укрепени къщи с несъществени размери. Може би българите, които преди игото са имали развита градска култура са успявали в градовете? Нямам представа. Зная за занаятчии в София станали светии- Георги и Николай. Не им било позволено свободно да изповядват вярата си. Не зная за архитектурни творения и произведения на изкуството осъществени от българи с излишъци от труда си. Изографисването на църквата в Кремиковския манастир е все пак дарение от излишък. Да видим и благоденствието на манастирите. Сигурно е имало преписвачи, миниатюристи? Вятър. "Тъмният монах" тръгва да проси за манастира защото са обложени със ЗАРОБВАЩИ данъци.



ДАННИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА РОБИ,МОЖЕ ПРИ ДОБРО ЖЕЛАНИЕ И ОТ



РАКОВСКИ ДА ПРОЧЕТЕШ.



БРАТЯТА,КОИТО СЕДЯТ ДО РЕКТОРАТА,КОЯ БАНКА ОБРАХА?



ЖИВОТА МИ МИНА СРЕД СЛЕПИТИЗАНТИ,КАТО ТЕБ.



ТОЛКОВА ЛИ ДА НЯМА НИЩО БЪЛГАРСКО/освен окраденото/В



ЦЯЛАТА ВИ ПАРТИЯ И ОКОЛО НЕЯ !?...

14. анонимен - Привет и честит 17.09 !

17.09.2012 08:45

Харесва ми този маниер на писане ,с резки , но логични отскоци –от някога , до днес ,припомняне на истини ))) Предполагам ,че родоначалникът е ДИванов с неговите Писма , защото печели по възраст))) . Добра статия,господин Беров ! Остроумна , има и горест .И дълга ))) И всевиждаща .И нужна . Особено с препоръката ,уви ,светла й памет на Вера Мутафчиева , тя единствена приживе доказа ,че го умее , но потребата ))) си остава и след нея : “ … толкова ли е страшно и невъобразимо да се напише една обща история на турското владичество по нашите земи. Най-малкото поради това, че тази история наистина е обща. Не за да се преподава по училищата, това скоро няма да стане. Но като опит за взаимно разбиране поне.

Ами изглежда чак толкова. Страшно и невъобразимо."



15. bumerang -

17.09.2012 09:24 Този период е застой, независимо как е най-точно да го наричаме.

Чест Ви прави този абзац, който някои май не са прочели:

"...Турското владичество е било ПРОКЛЯТИЕ за България поради други причини.Заради турското владичество България пропуска европейското развитие. Цялото. Пропуска основни, решителни, съдбоносни достижения на европейската и човешка цивилизация. Пропуска Възраждането, пропуска Великите географски открития и отварянето към света, пропуска научните открития- Коперник, Бруно, Нютон, пропуска реформацията /църковните преобразувания/, пропуска забележителни достиженията на музиката, живописта, литературата, театъра и философията. Пропуска печата, книгоиздаването и книгогразпространението. Пропуска готиката, барока и класицизма. Пропуска века на разума и века на просвещението. Пропуска индустриализацията. Пропуска големите обществените борби и преобразувания, пропуска великите идеи за правата на човека, за гражданските /не селските/ свободи и равенството пред закона..."



И да, наистина такава обща история е трудно да се напише, защото е трудно да се прости причината за този застой. А тя има име: Османска империя, която днес се нарича Турция. Има исторически събития, които за един народ е трудно да преглътне. Вероятно е нужно да минат не само 100, а 500 години, за да се случи. Днес ислямския фундаментализъм и тероризъм са факт, който пречи за толерантността към един народ към който имаме и исторически наслагвания.

16. анонимен - Ботйов е живял по онова време, но не ...

17.09.2012 09:24

Ботйов е живял по онова време, но не знае, че не е имало робство, а циганинът Беров знае. Вързва ли му се все още някой на този отворен общественик?

17. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 09:25

....ОШТЕ ЕДИНЪ УРОДЪ ТУРКОФИЛИСТИК....БРОЯ ИМ СЕ УВЕЛИЧАВА...!



...ТАКАВА Е МОДАТА СЕГА...СЕКСА НЕЕ СРАМЕН УУ УСТАТА...СТИГА ДО МОЗАКО И



ТОЯ ИЗРОД СЕ ИЗПРАЗНИЛ УУСПЕЕШНО...БРАО...!

18. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 09:33

Харесва ми този маниер на писане ,с резки , но логични отскоци –от н..."...НЕШТО КАТО ВИП БРАДЪР СТАА ТУКАНКА...!



....ИСТОРИЯТА Е ПО УБАВА КАТО КУРВА ЗА ВАС...РАЗБРА СЕ...!



...НО ШЕ ВИ СЕ *БЕ МАМЕТО...!



...ЛИЗАЧИ НА ТУРСКИ ГЪЗОВЕ ...МИИИРНО ЗАА ПООЧЕЕСЪ... АИДЕ У ШЕСТА



ПОЗИЦИЯ...РАЗТВОРИ БУЗИ...!



...АИДЕ ДЕЧКО УЛИЗАИ...!



...ПРЕНАПИСВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА Е КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ...!



...ТУКА ИМА ПОВЕЧЕ ОНАНИСТИ ОТ ПАРЛАМЕНТО...СЛУЧАИНО ЛИ Е...?

19. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 09:38

...."Всъщност "иго" означава освен робство и владичество, но точно както по Оруел многоброините зачения на една дума се премахват докато остане само едно, това което е изгодно на власта."....НИШТО ПОВЕЧЕ...!



...ПАРЦАЛ СИ БЕШЕ ТОЯ АФТУР ПАРЦАЛ СИ ОСТАНА...САМО ЧЕ ЗА РАЗЛИКА ОТ АСЕН АГОФФ Е И БЕДЕН ПАРЦАЛ...!

20. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 09:42

....А ДА ЖИВЕЕ РУСИЯ...ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ АМЕРИКОФИЛИ...ХААХАХА...!



...ТУРКИЯ КЕ ПАДНЕ...ДЕЕЕБА НЕИНОТО МАМЕ...!



...КОНСТАНТИНОПОЛ ШЕ БУДЕ ИЗМИТ С ШАМПОАНИ...И ВЪРНАТ С ПОЧЕСТИ...!



...А ИЗРОДА АФТУР ШЕИ ПУКНЕ И НИКОИ НЕМА ДА СЕ СЕШТА ЗА НЕГО...!

21. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 09:45

...МАИКЯ ВИ ДЕЕБА ПРОООССТАА... СААВСЕМ ОСРАХТЕ ИСТОРИЯТА...!



...БОТЙОВ БИЛ АЛКОХОЛИК ЛЕВСКИ ПРЕСТУПНИК А ВИЕ СТЕ КУРВИ...ТАКА СТАВА



ЛИ...?

22. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 09:47

....НИЕ 666! СУПЕР...ПИСАМЕ СЪ ОТВРАШТЕНИЕ ТУКА...!

23. анонимен - СВОБОДА ОТ КАКВО?

17.09.2012 10:07

[quote=socialismus]

БРАТЯТА,КОИТО СЕДЯТ ДО РЕКТОРАТА,КОЯ БАНКА ОБРАХА?

. анонимен написа:

Възрожденците са се борели срещу турското иго. Включително и братята Георгиеви, не е почтително да ги опошлявате. Те са дарявали за БЪЛГАРСКО развитие отделно и извън османското. Мисля, че Беров описва липсата на иго преди възраждането и това оспорвам. Възрожденците се борят за СВОБОДА. От както и да се нарича. Възрожденците са се борели срещу турското иго. Включително и братята Георгиеви, не е почтително да ги опошлявате. Те са дарявали за БЪЛГАРСКО развитие отделно и извън османското. Мисля, че Беров описва липсата на иго преди възраждането и това оспорвам. Възрожденците се борят за СВОБОДА. От както и да се нарича.

24. анонимен - Един потурнак се изплю над Българите... Тан Тан

17.09.2012 11:06

Крали Марко става васал на турците. За да запази имотите си, Крали Марко се е бил на страната на турците. След като го убиват във Влашко, турците вземат имотите му, а децата му ги разпиляват. Това ли е запазването на имотите, господин Беров.

За това имало ли е робство, разгърни историята на Тракия по време на така нареченото от Вас Османско владичество. Клането и масови избивания. Така наречените селяни са се изпокрили в горите. Доре че ги е имало.

Като за капак, изколването на Старозагорчани от Сюлейман паша, по време на Освободителната война.

Още един пример. Иван Шишман е васал. Дори помага на Турския султан да прехвърли войските си от Влашко през Дунава за да се спаси от Мирча войвода, който го е следвал по петите. За благодарност, Баязид разпорежда да му отрежат главата. А синовете на Шишман. Фружин избягва при маджарите. Александър е заточен в Източната част на съвременна Турция. За какво запазване на имотите бръщолевите. Няма такова нещо.

Най-добър отговор, дали е имало робство са народните песни. Те са най-доброто доказателство за ситуацията в поробена България.

Казал съм го и ще Ви го кажа втори път. Вие сте си най-прилежен потурнак. Възхощавам се на турците, защото отстояват националното. Но когато един потурнак, върл туркофил се опитва да ме убеди мен, потомъкът на кланите Тракийци, направо ме обзема ярост към такива предатели на Българщината. Вие сте за ешафода, господин Беров. Нямате право да живеете в тази изстрадала държава. Отидете в Турция, там си пейте гадните песнички. Мръсен изрод.



25. анонимен - Нещастни потурнаци!

17.09.2012 11:35

Нещастни потурнаци!



26. анонимен - ГОРЧИВАТА ИСТИНА - ПРЕЗ ЗЪБИ

17.09.2012 11:47

Османско присъствие или варварско турско робство



Защото един народ, като турският с една твърде

НИСКА СТЕПЕН НА ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ,



ГЕНОЦИДЪТ -

над българите е страшен, жесток, непрестанен!



ПОРАЖЕНИЯТА -

от Геноцида са огромни усещаме ги и днес.



ТОВА, ЧЕ ПОРОБИТЕЛЯТ Е ПРИМИТИВЕН -

нанася огромни, непоправими щети върху България.



ИЗКРИВЯВА СЕ -

националният характер на българина.

Той е принуден да живее във вечен страх за физическото

си оцеляване. Ужасната отрова на страха, която

разнебитва нервите и смазва душата, парализира

неговата воля. „Преклонена главица сабя не я сече!”

Страшна поговорка, без аналог в европейските езици!



Поражения има и върху

ЕЗИКА-

– хубавият и звучен български славянски език се

замърсява чувствително от грозните турските думи и

елементарния строй на този недоразвит азиатски език



ЗА РОБСТВОТО –

са изписани хиляди страници. Днес някои продажни

историци безродници, главно от БСП или купени от

незаконната партия-мафия ДПС, / тя системно и

целенасочено руши българската държава! /

се опитват да го омаловажат и дори зачеркнат. С турски

пари те пишат похвални оди за главорезите

„реформатора” Мидхат паша, Кемал Ататюрк и други

подобни, хвалят омразната агресивна Турска империя,

осакатила ни безвъзвратно за векове! Под диктовката

на някои продали се на Анкара политици, депутати,

университетски преподаватели и министри, те вече

пренаписаха учебниците по история и литература и

промиват мозъците на нашите деца. „Робство е нямало,

имало е някакво османско присъствие и българинът е

живял относително добре и спокойно” А една маститата

писателка- османистка Вера Мутафчиева, известна още и

като агента- доносник на ДС „Атанас”, се опита да ни

убеди, че „турският спахия не бил чак толкова лош и

вреден човек” ../!?/…Същото твърди и небезизвестният

историк и депутат от БКП Андрей Пантев, че „геноцид не

е имало”, може би забравил, че прадядо му, като

бунтовник е бил зверски набучен на кол от турските

варвари в родното му село Раковица.

Всъщност, това целят плановете Йозал” и доктрината

„Дълес” – народ без историческа памет, без добро

образование, с ниска култура, народ на слуги,

черноработници, проститутки и безотечественици…

Анкара плаща щедро на наши кириакстефчовци от всички

партии и от НС, за да й слугуват и да работят за

противобългарската и противоконституционната партия-

мафия ДПС и за имперските цели на Анкара. Сред тях има и

третокласни „писатели” и „писателки” като Людмила

Гриша Филипова, вече продали перото си на Турция.

С една дума – унищожението на българите и България,

което цели и съвременната доктрина на Република

Турция „Планът Йозал”- Една опасност, пред които

продажните ни политици и някои жалки интелектуалци и

купени журналисти у нас сега си затварят очите.

Експанзията на Анкара в България не е секнала още от

времето на Ататюрк. Сега там искат възраждането на

„Османската империя”. А осъждането на т.н.

„възродителен процес”, внесено от един от

най-непопулярните наши политици Иван Костов и ГЕРБ,

както и непризнаването на Арменския геноцид и

Геноцида над тракийските българи от нашите „народни

избраници” в НС е наистина изключително срамен,

позорен акт, който следва да бъде заклеймен от всички

честни и нормални българи.



http://www.desant.net/show-news/24918/



Коментара на Иван Хаджиев

Писал/а на: 02.07.2012 22:21









27. анонимен - Айде де

17.09.2012 12:07

Главозамайващо / в добрия смисъл / четиво! Най сетне на висок глас се призова мислещия народ да прочете Захари Стоянов, ама извън читанките . В библиотеките го има. Ама това, четенето де, е занимание не за надъхани малоумници. Отлично, Иво Беров, дръж се момче, много ще те плюят, но ти не се предавай! Жив и здрав!

28. анонимен - проф. д-ръ Бай Ганьо Ценовъ

17.09.2012 12:24

Стигнахме до там, че мургави теляци от турската БАН-я (хамам), учили в медресета у мама туракия и уахабит саудит арапия, да се гаврят с произхода на БЪЛГАРИТЕ и да тъпчат с крака и изопачават ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ. Срам и позор братя!





29. анонимен - За 23 години "демокрация&...

17.09.2012 12:36

За 23 години "демокрация" с мълчаливото съгласие на продажни държавници в България бяха построени толкова много джамии,колкото дори и през 5 вековното османско робство не бяха построени.



30. анонимен - От Трансваал

17.09.2012 12:37

Много хубав и добре аргументиран материал. Чел съм някои от източниците, което ме води към същите заключения.

Лично аз, разглеждам нещата в глобален контекст. Смятам, че единствените народи, които имат вътрешен, вграден в тях двигател на напредъка са западните народи и по-специално и почти изключително - само онези, които са на Атлантика.

Това е друга тема, много обширна (има например наскоро издлязла книга от американски автор със заглавие: Причини за Изостаналостта на Източна Европа. Османското владичество само задълбава и без друго изостаналия характер на района.

Само да си представим, как би изглеждала България ако бяхме католическа страна?

31. анонимен - не спорете

17.09.2012 12:42

Прочетете книгите на Тодор Влайков!Те са писани СЛЕД освобождението!Там ще ви светне за какво става дума!

32. анонимен - АФЕРИМ,АШКОЛСУН,МАШАЛАХ!

17.09.2012 12:52

Г-н ivoberov!

Какви българи,какви траки,какви 5 стотинки,след като дори и на 3-ти март, националния празник на България, една трета от вашата рая, вместо трибагреника развявате безнаказано кармазъ байрака на поробителя.







33. koshmar -

17.09.2012 13:02 Само един минус има постингът ти- ...

Само един минус има постингът ти- няма минуси.

Всичко е абсолютна истина.

И един кошмарен въпрос, който ще задам в специален постинг.



Защо се съвзе толкова бързо народът ни след турското"робство" и създаде величието на Възраждането?

Би трябвало да се е претопил,ако беше толкова лошо, нали?

34. анонимен - СЪНЯТ НА БЪЛГАРИНА

17.09.2012 13:02

СЪНЯТ НА БЪЛГАРИНА

Не модерна държава, а разруха ще види българинът, ако се събуди и погледне своето Отечество.

Ще види, че Светата Православна църква е заменена с турски сериали, в които АЛЛАХ се превежда като ГОСПОД!

Ще види, че България не е Република, а акционерно американо-израелско дружество с изпълнителен директор безименният български новобогаташ.

Ще види, че София не е столица, а коптор за диви селяни, кретени чужденци и терористи!

Ще види, че градовете и селата не са на българите, а на циганските банди, турските терористи и местните робовладелци!

Ще види, че семейството ни не е българско, а на Европата – мъжът е прислужница и майка, а съпругата – лоша господарка!

Ще види, че икономиката на България е на анадолски контрабандисти и на премиерските корумпирани спекуланти.

Ще види, че нашата България е страна на Моловете, ИНТЕРНЕТА и на дрогата!

Ще види, че болниците са на погребалните агенции и на фирмите за трансплантации на органи!

Ще види, че училищата са за укротители на изоставени деца и подивели пубери!

Ще види, че армията, полицията и специалните ни служби не служат на България, а на корумпирани чиновници, престъпни босове и чуждите разузнавания!

Ще види, че българската телевизия не е българска, а на ислямските националисти!

Ще види, че университетите ни се водят от антибългарски лекета и неграмотни юпита!

Ще види, че пътищата са на проститутките и мъртъвците, а улиците – на казината, секс-магазините и на боклуците!

Ще види, че България не е ГЕРБ на българската благоденстваща нация, а нещо друго, непознато и измъчено, без род и име!

Ако се пробуди българинът и погледне своето отечество ще види, че то не е на българите, а на неговите предатели и врагове!

А види ли това, веднага ще дочуе две думи, повтарящи се до повръщане в България. Две заклинания, които всички медии излъчват като спасение от убийствата, катастрофите, гнусните новини, негативните послания и порнографията:

Аз дадох, Аз реших, и така докато българинът оглупее.

Отново чакаме нещо да пуснат, да разрешат, да позволят или забранят

Дано не оглупее и не заспи БЪЛГАРИНЪТ в oнзи робски сън отпреди 132 години и да приеме своето окаяно Отечество, за мечтаната от Левски цветуща Република.

Петър Мотков





35. анонимен - Вече знаете защо България е загубила независимостта си

17.09.2012 13:04

Към момента 11 гласа са ЗА, че робството не е било робство, срещу 2 против. Има наплив от "оригинални" мислители, които намират по- смислена позицията за ревизиране на класическата наука, която считат, че била изчерпана. Като не им стига напредък в безкрайното поле на истината без оглеждане навлизат в глупостта и лъжата. Недейте бе, хора. Деца и внуци ще ви попитат как сме паднали под турско робство. Какво ще отговорите? Абе, имало едни дето смятали, че турците са по- добри от своите, някои получавали пари или били заплашвани за да сътрудничат, абе ние сме си предатели. Така е, именно ВИЕ! Огледайте се.

36. анонимен - Затова ни презират всички на Бал...

17.09.2012 13:22

Затова ни презират всички на Балканите и в Европа,включително Германия. Защото винаги сме играли ролята на най голяма балканска проститутка и си въртим дирника като фурнаджийска лопата в зависимост от къде духа вятъра.



37. анонимен - СЕРИАЛИТЕ ЧЕСТО СА ВРЕДНИ, А ТУР...

17.09.2012 13:28

СЕРИАЛИТЕ ЧЕСТО СА ВРЕДНИ, А ТУРСКИТЕ – МНОГО ВРЕДНИ!

"Да, филмите са снимани изключително добре. Аплодисменти за операторите, за декорите, за костюмите и грима. Но! Филмът носи послание. Трябва да носи послание. Не да промива мозъци и да насажда лъжлива представа. Преди време се наложи да поостана в Германия. В пика на истерията Листопад. Знаете колко са турските емигранти там. Те не се социализират. Те не стават част от Германия. Живеят в турските квартали, работят в турски фирми, четат турски вестници, ходят в турски кафенета. Настояват момичетата да са забулени. И Европа им позволява това! Европа позволява в сърцето й да се тъпчат основни човешки права и свободи, фундамента на идеята за Европа............................

Манипулацията и лъжата в тези сериали е огромна. И това ги прави вредни. Защото създава неверен образ, лъжливо впечатление. Уви, в България вече расте второ поколение, отгледано с чалга и простащина.



Не гледайте малоумни сериали, моля ви. Светът е пълен с тях. Тъповатите Отчаяни съпруги, пълни с интриги и мръсно бельо. Безумната глупост Двама мъже и половина, чиито продуценти могат да бъдат съдени за морални вреди и неспасяеми поражения върху менталното здраве дори на маймуна.



Това са филми, които не оскърбяват интелигентността и културата ми.



Дали са си признали зверствата в България. И не само. Турция се опитва да се справи с не толкова симпатичното наследство на Османската империя"

Написано от МАРИЯ ЮВИГИ



38. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 13:31

....БАХТИ ИДЬОТИТЕ ПИШАТ ТУКА...!

39. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 13:33

... ЛЕЛЕ ...ПИЧИ ВЪШКИ СКАЧАТ СВОБОДНО ПО ПУБИСА...ЕУРОПСКИ....ЕУРОБСКИ...РОБСКИ....!

40. andrei -

17.09.2012 14:13 Поздрав за публикацията Иво!!!

Наистина трудно се обяснява на хора които не четат,а и прочетеното трудно могат да осмислят.Натрапването на определението "Турско робство"е вменено на българите преди всичко от руските имперски интереси,за които Турция е многовековна пречка за излаз на Бяло и Средиземно море.Поради тази и други причини Русия е насаждала това виждане на всички народи живели под Турска власт.Идеята е от проста по-проста.Да припознаят тези народи Русия,като защитник на православието,но не и на друго,което самата тя не е притежавала и най-малко е искала да придобият други народи,а това са идеите на Просвещението в Европейските страни,по онова време.Същата карта Руснаците разиграват и днес!Както на няколко пъти казваш;"Четете бе хора"!Бих добавил-"И МИСЛЕТЕ"!Достатъчно е хората да се запознаят и с наскоро разсекретени данъчни книги на Турската империя,за да им стане ясно за какво "робство'иде реч.Но за това не трябва да се винят така наречените обикновени хора,а онази част от българите,които държат да се наричат интелигенция и учени,които продължават да припяват на руските внушения и нито имат воля и желание да се отърват от Руската зависимост,за която им се плаща и до днес.За това продължавай да пишеш-няма място за отчаяние...Знанието трудно достига до съзнанието на хора,които ежедневно трябва да се борят за трудно спечеленият хляб от ръцете на комунистическо-милиционерско-мутренска върхушка,която подмени дневният ред на страната и продължава със страст да целува Руският миризлив ботуш и задник.Поздрав от мен!

41. анонимен - малка корекция

17.09.2012 14:29



Затова ни презират всички на Балканите и в Европа,включително Германия. Защото винаги сме играли ролята на най голяма балканска проститутка и си въртим дирника като фурнаджийска лопата в зависимост от къде духа вятъра.

анонимен написа:



ДА СЕ ЧЕТЕ



Затова ни презират всички на Балканите и в Европа,включително Германия. Защото винаги се намират някои да играят ролята на най голяма балканска проститутка и си въртят дирника като фурнаджийска лопата в зависимост от къде духа вятъра.

анонимен написа:

ВМЕСТОДА СЕ ЧЕТЕ

42. анонимен - Сори,прочетох го и дори

17.09.2012 15:11

Чест Ви прави този абзац, който някои май не са прочели:

"...Турското владичество е било ПРОКЛЯТИЕ за България поради други причини.Заради турското владичество България пропуска европейското развитие. Цялото. Пропуска основни, решителни, съдбоносни достижения на европейската и човешка цивилизация. Пропуска Възраждането, пропуска Великите географски открития и отварянето към света, пропуска научните открития- Коперник, Бруно, Нютон, пропуска реформацията /църковните преобразувания/, пропуска забележителни достиженията на музиката, живописта, литературата, театъра и философията. Пропуска печата, книгоиздаването и книгогразпространението. Пропуска готиката, барока и класицизма. Пропуска века на разума и века на просвещението. Пропуска индустриализацията. Пропуска големите обществените борби и преобразувания, пропуска великите идеи за правата на човека, за гражданските /не селските/ свободи и равенството пред закона..."



И да, наистина такава обща история е трудно да се напише, защото е трудно да се прости причината за този застой. А тя има име: Османска империя, която днес се нарича Турция. Има исторически събития, които за един народ е трудно да преглътне. Вероятно е нужно да минат не само 100, а 500 години, за да се случи. Днес ислямския фундаментализъм и тероризъм са факт, който пречи за толерантността към един народ към който имаме и исторически наслагвания. bumerang написа:

...мисля ,че в това е разковничето , на чиито плодове се " радваме " днес - "ислямския фундаментализъм и тероризъм са факт "))) ...мисля ,че в това е разковничето , на чиито плодове се " радваме " днес - "ислямския фундаментализъм и тероризъм са факт ")))

43. ploudinperper - Аман, бе!

17.09.2012 15:40

на този Иво Беров що му дават да пише глупости

и само да мъти мозъците на чалга генерацията!

Ай, сиктир бе -

почвай да учиш парчетата на АзисТ на изусТ.

44. анонимен - След като България, не съумя да с...

17.09.2012 16:08

След като България, не съумя да социализира и интегрира ромското и голяма част от ислямизираното малцинства,сега те се опитват да асимилират БЪЛГАРСКОТО мнозинство.



Чалга,турски сериали,новини на турски език.

Циганизирането и ислямизирането на България е в пълен ход.







45. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 16:09

....НЕМАЛО ТУРСКО ИГО...ПАРДОН...РОБСТВО...ПАРДОН ВЛАДИЧЕСТВО...ПАРДОН



ПРИСЪСТВИЕ...ХАААХАХА...!



....ВАЗОВ БИЛ КРИВОКРАК КОМУНИЗ...ХААААХАХА...ЛЕВСКИ ПЛЕШИФ



УБИЕЦ...ХИИИХАХАХА...!



...И КОИ СТЕ ВИЕ БЕ ИСТОРИЦИ ПИСАТЕЛИ....!



...ПИШЕТЕ ЛИ АУТСАИДЕРИ...ПИШЕТЕ ПИШЕТЕ...!



...И НЕ ЗАБРАВЯИТЕ...ПИЧКА ВИ МАИНА...!

46. анонимен - Историята 1

17.09.2012 16:28

Всички усилия да се изследва, преосмисли и пренапише историята са похвални, защото тя наистина е „една добре поддържана измислица” или лъжите, които никой не оспорва. Повечето исторически събития и процеси по целия свят в действителност са доста по-различни от ортодоксалното, стандартно мнение за тях. Всъщност както правилно отбелязва Карл Попър - няма единна история на света. Под „история” обикновено се разбира политическата история на света, но има ред други, паралелни истории – на науката, икономиката, изкуството, музиката, медицината, архитектурата и какво ли не още. Пък и цялостната история на човечеството не би била някаква генерализация, а би обхващала всеки отделен индивид с неговите преживявания, мисли, емоции и т.н. Но такава подробна история не може да се напише.



На Балканите наистина битуват безброй митологеми и клишета за „турското робство” и е време те да бъдат развенчани. В този смисъл дори в текста да има спорни моменти и твърдения, неговата интенция е добра.



Османската империя е била интересно явление, в което са си давали среща както източни, така и западни влияния, а Мехмет Втори е бил много интелигентен и способен владетел, който полага основите на една здрава и трайна държава. Икономическото положение на Османската империя е било подложено на колебания, но тя се намира в най-богата част на тогавашния свят и развива огромна търговия, така че населението й, общо взето, не е живяло никак зле, твърде възможно е в много отношения да е било по-добре от западноверопейското. Показателно е, че тя за разлика от Западна Европа никога не задлъжнява и не фалира, освен към края на съществуването си.





47. анонимен - Историята 2

17.09.2012 16:30

А България поради своята близост с Цариград е била стратегически най-важната и същевременно най-богатата османска провинция, защото българите за разлика от турците са били наистина феноменално продуктивни земеделци и занаятчии, а по-късно и добри търговци. Впрочем това е и причината България да се освободи толкова късно. Турците са знаели, че без България империята не може да просъществува. Факт че обаче, че в началните години на „робството” българите преживяват тежък демографски срив, който е овладян едва столетия по-късно. Следователно не всички е било така идилично, както го представя Иво.



Колкото до албанците, прочетете романа „Крепостта” на Исмаил Кадаре, но не съм сигурен дали има български превод. Внушително художествено описание на албанската съпротива срещу османците.



Упадъкът на Османската империя започва с пренасянето на световната търговия от Източното Средиземноморие на Запад, най-вече с Америка.



България наистина пропуска Ренесанса, Просвещението и т.н., но е факт, че европеизацията на християнските балканските народи започва много по-рано и е много по-дълбока от тази на мюсюлманите в империята. Днес българската култура е неотделима част от европейската култура, което обаче не може да се каже за съвременна Турция, която скоро ще покаже истинското си антизападно лице и ще се присъедини към мюсюлманския свят.



48. анонимен - Историята 3

17.09.2012 16:31

Можем да мислим, каквото си искаме за народите и нациите, но е факт, че те са основните градивни единици на международната политика. Затова дори народите, вкл. българите да са живеели материално сравнително добре в Османската империя, тяхно право е било да се стремят към свобода и национално самоопределение. Показателно е, че лидерите на Априлското въстание не са били от бедните, унижените и оскърбените, а повечето са идвали от заможни фамилии. Те не са искали богатства, а „човешки правдини” и свобода, т.е. българите да имат своя собствена, самостоятелна държава. Други народи до днес не са се освободили, напр. кюрдите от турско „робство”, каталонците, баските, шотландците, северните ирландци, корсиканците, тамилите и мн. мн. др. Някой от тях живеят съвсем не зле под чуждо господство, но ако сме последователни, трябва и на тях да им признаем правото на национално самоопределение. Виждаме обаче, че уж цивилизованите съвременни народи-господари това наричат това „сепаратизъм”.





49. анонимен - В зависимост от книгите от които е ...

17.09.2012 16:31

В зависимост от книгите от които е преписвал авторът, има и добри попадения и много глупости писани. Т.е. ако се махне в началото на публикацията пасажа, че е прочел и осмислил написаното, текстът би могъл да се приеме като такъв, писан от лаик за лаици. И като съвет: не се занимавайте с това, за което нямате нито методологическа, нито интелектуална основа, иначе писанието става едно от многото, които осмивате в началото му.

50. анонимен - Историята 2

17.09.2012 16:33

А България поради своята близост с Цариград е била стратегически най-важната и същевременно най-богатата османска провинция, защото българите за разлика от турците са били наистина феноменално продуктивни земеделци и занаятчии, а по-късно и добри търговци. Впрочем това е и причината България да се освободи толкова късно. Турците са знаели, че без България империята не може да просъществува. Факт че обаче, че в началните години на „робството” българите преживяват тежък демографски срив, който е овладян едва столетия по-късно. Следователно не всички е било така идилично, както го представя Иво.



Колкото до албанците, прочетете романа „Крепостта” на Исмаил Кадаре, но не съм сигурен дали има български превод. Внушително художествено описание на албанската съпротива срещу османците.



Упадъкът на Османската империя започва с пренасянето на световната търговия от Източното Средиземноморие на Запад, най-вече с Америка.



България наистина пропуска Ренесанса, Просвещението и т.н., но е факт, че европеизацията на християнските балканските народи започва много по-рано и е много по-дълбока от тази на мюсюлманите в империята. Днес българската култура е неотделима част от европейската култура, което обаче не може да се каже за съвременна Турция, която скоро ще покаже истинското си антизападно лице и ще се присъедини към мюсюлманския свят.



51. анонимен - Историята 2

17.09.2012 16:37

А България поради своята близост с Цариград е била стратегически най-важната и същевременно най-богатата османска провинция, защото българите за разлика от турците са били наистина феноменално продуктивни земеделци и занаятчии, а по-късно и добри търговци. Впрочем това е и причината България да се освободи толкова късно. Турците са знаели, че без България империята не може да просъществува. Факт че обаче, че в началните години на „робството” българите преживяват тежък демографски срив, който е овладян едва столетия по-късно. Следователно не всички е било така идилично, както го представя Иво.



Колкото до албанците, прочетете романа „Крепостта” на Исмаил Кадаре, но не съм сигурен дали има български превод. Внушително художествено описание на албанската съпротива срещу османците.



Упадъкът на Османската империя започва с пренасянето на световната търговия от Източното Средиземноморие на Запад, най-вече с Америка.



България наистина пропуска Ренесанса, Просвещението и т.н., но е факт, че европеизацията на християнските балканските народи започва много по-рано и е много по-дълбока от тази на мюсюлманите в империята. Днес българската култура е неотделима част от европейската култура, което обаче не може да се каже за съвременна Турция, която скоро ще покаже истинското си антизападно лице и ще се присъедини към мюсюлманския свят.

52. анонимен - БА СИ!

17.09.2012 16:42

БА СИ!

ЗА 23 ГОДИНИ "ДЕМОКРАЦИЯ",

ТАКАВА МОРАЛНА ДЕГРАДАЦИЯ!





53. bumerang -

17.09.2012 16:55 Ами радвайте се, г-н анонимен,

щом ви радват. Авторът ясно пише кое точно от този период е нанесло най-голяма вреда на нашето развитие - той го нарича ПРОКЛЯТИЕ. Аз казах - довело до застой. С какво точно не сте съгласен? С ПРОКЛЯТИЕ или със ЗАСТОЙ? Или просто не искате да разберете, или държите на всяка цена да сте напреки, защото това смятате за проява на патриотизъм, поради това, че г-н Беров е от друг етнос. А ислямския фундаментализъм пречи и ще пречи на Християнския свят да приеме изповядващите Исляма без предубеждения и с отворено сърце, макар че между тях също има нефанатизирани хора, които разбират, че Бог е един - на неомразата и човеколюбието. Разковничето за фундаментализма не е в пет вековното османско владичество, а обратното. Насажданата на верска основа омраза към "неверниците" винаги е била и докато съществува, ще бъде целенасочена. С цел употреба на едни хора да мразят и убиват други хора. Нищо повече. Хора, които религията да разделя. Религията - средство за разделение, оръжието на властимащите милитаристи, използващи немислещи хора, за да ги настроят едни срещу други.

А за това, че България се превръща в Чалгария точно днес, след като пет века си е запазила нашите си песни и танци, трябва да търсим причините в последните десетилетия, които девалвираха етичните и естетичните ценности. Ширещите се днес без задръжки и контрол първенющина и простотия просто избуяха, защото намериха благоприятна почва. Днес! Не след петвековното иго, владичество, робство или както Ви харесва. Защо днес е въпросът. Кой и защо позволи и позволява свободата да се превръща в слободия? Ние (включая коментиращите тук). Ние сме този народ, който позволява това. Наши са тези управници. Такъв разюздан, публичен, масов кючек, в Турция не можеш да срещнеш, казват.

54. анонимен - 666! СУПЕР...

17.09.2012 17:05

.....ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ОТ МРАФКАТА ДАС МАН АФТУР...!



....Das Man или човекът-маса – това е онзи, който е като всички други. Онзи който говори за нещата, както "се говори" за тях, чете книги, които "се четат" от другите, мисли за нещата така, както "се мисли" за тях.



Das Man е онзи, чийто речник е съставен от клишета и празни приказки. Онзи, който не напуска баналното. Das man e повърхностен и с удоволствие се плъзга по повърхността. Често е хронично депресиран, а може би дори и невротизиран, от някакво важно отсъствие, което изпитването на удоволствие не може да му осигури.



Das Man е онзи, който иска да наложи своята невзрачност и обикновеност навсякъде, да я узакони като единствен стандарт за всички. За Das Man да си различен от другите е неприлично. Das Man цени не своите отлики, а еднаквостта с останалите. Das Man е онзи, който вижда смисъла на своя живот в това да имитира повечето хора.



Das Man е не личност, а индивид – единичен представител, екземпляр на общността, на масата. Das Man е онзи, който автоматично се съгласява с нормите на мнозинството и на който му липсва критичност към неговото собствено битие. Движи се само в посоката на общите течения и така не му се налага да полага усилия за своето усъвършенстване.



Чрез Das Man говори анонимният глас на всекидневието. Той обича да решава кръстословици – знае много неща, за които не знае друго освен броя на буквите. Das Man знае, че “Набуко” е опера, но никога не е слушал тази опера, нито пък го интересува. Той е любопитен, интересува го сензацията, екзотиката. Докато вглъбеният човек избира дълбоки книги и ги чете по няколко пъти, Das Man не обича да се вглъбява. Той би чел Книгата с рекордите на Гинес като Библия. Das Man не подлага никое мненние на съмнение и критика. Той обича слуховете и мълвата – тези анонимни мисли са точно за него. Те са анонимните мисли на анонимния Das Man, лишени от ясна и отговорна лична позиция. Das Man е всеки и никой. ...!





55. анонимен - Стоп на циганизирането и ислями...

17.09.2012 17:16

Стоп на циганизирането и ислямизирането на България.

Стоп на чалгата,турските сериали,новините на турски език.

Забрана на партии насаждащи етническа и религиозна омраза в православна България.Да се отнемат незабавно паспортите на всички уроди, които се срамуват от българския си произход, правейки се на велики траки,османотураки и т.н.





56. gloriamundi -

17.09.2012 18:20 Това трябва да се чете на спокойствие

Браво, ама бая псувни ще отнесеш! ploudinperper написа:

Копирах го, за да си го прочета подробно у дома. Обаче - само един въпрос, породен от последните редове - къде да ги намерим тези държавници, които да умеят да мислят?... Мислещото население забягна.

Копирах го, за да си го прочета подробно у дома. Обаче - само един въпрос, породен от последните редове - къде да ги намерим тези държавници, които да умеят да мислят?... Мислещото население забягна.

57. анонимен - Не делете циганите на българи и ц...

17.09.2012 18:24

Не делете циганите на българи и цигани

58. staler -

17.09.2012 18:26 от кашата забъркана с изкривени ...

от кашата забъркана с изкривени факти,лъжи,полуистини ,манипулации и пр./откровена гавра с истор.ни съдба и памет/,авторът-седерастин г-н беров изцежда отровния си елексир --"'г-н борисов ,хванете се за ръце с г-н ердоган и вървете барабар с цялото невежо,захлупено,затъпяло природонаселение на маината си в анадола'".защо така бе,г-н ибрик башсерсем беров?след като веднъж вече сме пропуснали 5вековно цивилизационно развитие,не е ли време да оберем плодовете на историч.шанс да ни приемат в кръга на уредените европеиски държави?

59. wural - Циганизаацията и в сайта е пълна.

17.09.2012 19:50

Тоя великолепен постинг има 14 гласа, защото кара празните тикви да си напънат остатъците от мозък и да размислят, бмез шанс да проумеят, че руското и турското са еднакво вредни за нацията и русофилитеа са болни хора.....а един свръхпросташки постинг с вицове има 49 глбаса.

Е на какво да се надява тоя народ, който гледа Биг брадър като овца?

Заслужава си народа упранвиците.

Аз ще сложа плюс на тоя постинг и минус на кръчмарските вицове за брадърджии

60. анонимен - Скандалното като декаданс в публицистиката

17.09.2012 20:08

Когато един пъргав ум като Беров попадне в една разработена теза, се чувства много некомфортно. Няма достатъчно упоритост и задълбоченост за да продължи да дълбае, няма усет за новото, води се по общоприетото. Така се раждат авангардните идеи, от които после нищо не следва. Лошото в авангардната публицистика обаче е, че парадирайки за сериозност просто гони скандал. Когато обаче скандалната идея е ВРАЖДЕБНА на националното самосъзнание тя трябва да бъде изолирана и опровергана. Именно защото е поддържана от външни сили, такава идея е фронт. Аз призовавам българите да сме от една страна на фронта. Откъм позицията, че зависимостта ни от която и да е империя е убийствена. Може да не е оригинално, но е изпитано. По- добре да застанем на фронта отколкото да гледаме пренебрежително към предателите на националната идея... а турското робство си е робство

61. анонимен - Спрях да чета "труда" ...

17.09.2012 20:42

Спрях да чета "труда" когато се спомена, че геноцид не е имало. Нека Беров да обясни след като не е имало геноцид, как така през 14 в. българи, французи и англичани са били горе долу еднакви като бройка-около 3 млн. души, а пет века по-късно Франция е над 50 млн. а България само 4 млн?! И това с демагогския аргумент, че дори българите се били увеличили?! Еми много ясно, че ще се увеличи, щом цялото земно население се увеличава. През 60-те год. на 20 в. Китай е бил 500 млн. души, а сега е 1.5 млрд. Това значи ли, че управлението на Мао Дзе Дун е било приказка?!

Освен това социопатичния аргумент, че видиш ли, нормално е да има Баташко клане, щото по същото време и в Западна Европа са били клани християни (което въобще не е вярно като исторически период).

62. анонимен - ДА вярно е - 61. анонимен - да верно е

17.09.2012 20:44

Само на глупците все още не им е станало ясно,

че вашата секта на тракедонистите всъшност е троянския кон на пантуркизма.







63. анонимен - За ърви път чувам, че България била ...

17.09.2012 20:56

За ърви път чувам, че България била под Турско владичество. Беров, юридическият термин е османска империя, съответно Османско владичество, няма такова нещо като Турска империя, независимо какво си е представял Мустафа Кемал преди 100 год. и какво си мислят днешните управляващи в Турция. Турското население е едно от най-презираните в цялата империя, мисля че само един велик везир и един Султан са били селджуки, но поначало аристокрацията на Османската империя не включва никакви турци...който е пътувал по арабския свят и е бил и в Анкара, да речем знае, че и в момента турците са най-обикновена сган. Не са лоши хора, работливи са, но са ужасно мръсни, необразовани и непросветени. Нямат нищо общо със сирийците, иракчаните или персите. Беров, чети история преди да пишеш, недей само от вестниците да се информираш.

64. gotzageraskov -

17.09.2012 21:07 Има една книга от Георги Попаянов "Малко Търново и неговата покрайнина"

Издадена е в Бургас през 1939г. Там се описват много случаи на отвличане на деца и жени от Странджанския край с цел продажба по малоазиатските пазари. Отвличанията са извършвани не само от заселените след Кримската война черкези и турци, но и от заптиета и редовни войници, дошли уж да опазват населението. Това се е прекратило чак през 1908 г. Ще поясня - Малко Търновска околия ( в нея влизат и земите около Приморско, Царево, Ахтопол, Созопол, Звездец и др.) са присъединени към България на 22.10.1913 г. Пък нека е владичество и даже присъствие.

65. анонимен - До 62.-анонимен

17.09.2012 21:07

Само на глупците все още не им е станало ясно,

че вашата секта на тракедонистите всъшност е троянския кон на пантуркизма.





анонимен написа:





Кое по-точно е вярно? Конкретизирай се, не знам за какви "тракедонистки" секти говориш, зададох реторичен въпрос на Беров, на който той естествено никога няма да отговори, щото няма какво да каже. Кое по-точно е вярно? Конкретизирай се, не знам за какви "тракедонистки" секти говориш, зададох реторичен въпрос на Беров, на който той естествено никога няма да отговори, щото няма какво да каже.

66. анонимен - Издадена е в Бургас през 1939г. Там ...

17.09.2012 21:16

Издадена е в Бургас през 1939г. Там се описват много случаи на отвличане на деца и жени от Странджанския край с цел продажба по малоазиатските пазари. Отвличанията са извършвани не само от заселените след Кримската война черкези и турци, но и от заптиета и редовни войници, дошли уж да опазват населението. Това се е прекратило чак през 1908 г. Ще поясня - Малко Търновска околия ( в нея влизат и земите около Приморско, Царево, Ахтопол, Созопол, Звездец и др.) са присъединени към България на 22.10.1913 г. Пък нека е владичество и даже присъствие. gotzageraskov написа:



МНого хубаво ме подсещаш, че българи са продавани (не масово, разбира се) като роби и на пазара за роби на о. Крит. забравих къде го четох, но когато имам повече време ще потърся из мрежата.

А въпросната книга, за която говориш, има ли я в електронен вариант? Не съм я чел, а бих искал.

МНого хубаво ме подсещаш, че българи са продавани (не масово, разбира се) като роби и на пазара за роби на о. Крит. забравих къде го четох, но когато имам повече време ще потърся из мрежата.А въпросната книга, за която говориш, има ли я в електронен вариант? Не съм я чел, а бих искал.

67. анонимен - Хайде и аз да излая:

17.09.2012 21:52

Много чудно и мерзко ви се вижда поробването на българите от османците,чрез

подаване на моркова.Много чудно а?

Ами я вземете и си спомнете,как така набързо плюхме на националната си независи-

мост,когато политиците ни залепиха за ЕС,само,преди няколко години.Някой да

надигна глас,срещу погазването на "националния ни суверенитет"?Никой.И не само,че мълчим,ами даже и квичим от възторг.А защо стана така?Защото ни по-

дадоха поредния морков и ние възторжено "таковахме мамата" на суверенитета си.Не виждам нищо по-различно от станалото по време на завладява нето ни

от османлиите.Даже и войската си орязахме,както и ракетите.И защо?Ами,в

името на моркова.Затваряхме и блокове в АЕЦ-а.И пак,в името на моркова.Нагъзих

ме се на малцинствата(сега те ни владеят).И пак в името на моркова.Мълчим като

риби.Гъзим се ту на Брюксел,ту на Вашингтон,ту на Тел Авив.А сега,велики борци

за национална независимост,кажете,с какво сте(сме) по-различни от оная "рая"

о преди 600 и кусур години?А,ще кажете,сега няма робство.Няма ли?Кажете

това на проституиращите по пътищата,на робините замъкнати от сутеньори из

западните вертепи,на робините в шивашките работилници,на милион и половина

бегълци от рая у нас,на работниците,не получаващи пари от "работодателите" си...Да продължавам ли?Не мълчим ли и сега,както и тогава?Не си ли гледаме

по същия начин "гечинмека" и треперим да не ни сполети това,което става при

съседа.Не е ли и този Интернет една "механа",като описаната от Ботев и не се

ли виждаме като персонажи от нея...

..Мълчи народът...И сам си кове веригите.Банките са се погрижили за това.



68. анонимен - От elk

17.09.2012 22:27

Как ми се иска да можеше Иво Беров да го върнем до поживее в онова време пък тогава да пише колко хубаво е било под османско иго ли казва че е било владичество ли или присъствие.Навярно сега щеше да казва че е робство.Защото щом някой те владее ти си негова собственост т.е. роб.Аман от продажници.

69. анонимен - Г-н Беров! Цялата тази помия дето ...

17.09.2012 22:46

Г-н Беров!

Цялата тази помия дето сте написали, ще се изучава от българските дечица в училищата ли?





70. анонимен - Питам се, откъде идва тази разру...

17.09.2012 22:52

Питам се ,откъде идва тази разрушителна страст на автора Беров?Не само той е чел изброените в предговора материали.Пази боже "историци"с предварително изградена теза на които после е нужен доказателствен материал!Именно те "хранят"поколението на интернет многознайковците непрочели и 5 книги в живота си.Склонен съм да повярвам в твърденията за "приета мисия".

71. анонимен - 30 камшика

17.09.2012 22:57

Беров,ти папуас с фес ли си ?

72. анонимен - Беров, ти папуас с фес ли си или об...

17.09.2012 23:01

Беров,ти папуас с фес ли си или обикновен потурнак?

73. darktales -

17.09.2012 23:10 Как ми се иска да можеше Иво Беров да ...

Как ми се иска да можеше Иво Беров да го върнем до поживее в онова време пък тогава да пише колко хубаво е било под османско иго ли казва че е било владичество ли или присъствие.Навярно сега щеше да казва че е робство.Защото щом някой те владее ти си негова собственост т.е. роб.Аман от продажници. анонимен написа:

Не, пак така щеше да си говори.

Като тия българи, дето са писали благодарствени писма до султана, задето е била избита и избесена четата на Хаджи Димитър.

Просто всякакви ги има. Един така, друг иначе.

На един турчинът му влиза в къщата, яде и пие каквото му душа иска, пощипва жена му и на тръгване си прибира каквото му хареса, но той и на това се радва, защото е можело и по-зле да бъде. Не бяга да се оплаква на кадията, защото знае, че после могат да го намерят заклан в някое дере, а отива да палне една свещ, задето толкова леко се е избавил.

Друг пък хваща пушката и набива гората, защото някакъв турчин го срещнал и му ударил капата в земята.

Разни хора - разни идеали.



Не, пак така щеше да си говори.Като тия българи, дето са писали благодарствени писма до султана, задето е била избита и избесена четата на Хаджи Димитър.Просто всякакви ги има. Един така, друг иначе.На един турчинът му влиза в къщата, яде и пие каквото му душа иска, пощипва жена му и на тръгване си прибира каквото му хареса, но той и на това се радва, защото е можело и по-зле да бъде. Не бяга да се оплаква на кадията, защото знае, че после могат да го намерят заклан в някое дере, а отива да палне една свещ, задето толкова леко се е избавил.Друг пък хваща пушката и набива гората, защото някакъв турчин го срещнал и му ударил капата в земята.Разни хора - разни идеали.

74. анонимен - Дядо Йоцо

17.09.2012 23:39

НОВОТО РОБСТВО - Скритата война

Днес у нас е в ход планът "Баязид-2" -

второто потурчване на България.

Всичко е целенасочено!

Планът БАЯЗИД 2! Затова е стипендията.







75. анонимен - тра -ла -ла

18.09.2012 09:04

Това за османското присъствие сме го чували вече. Иво Беров да дойде по нашия край-долината на широките гащи.Да поживее малко с присъстващите и тогава да ми обяснява кой роб,кой сноб и т.н.Там по столицата може и да е било присъствие , но при нас сие направо опълчение-откъдето и да го погледнеш. Местната власт е направо окупирана. Купува се земя всякаква,само да е в повече.Мислят хората за бъдещето на децата си-те и за това раждат под строй-повече,а не като българите по 1,3.Възпроизвеждат се , за да докажат някога кой е по-по-най.Така както е тръгнало, не английски,френски и немски ще трябва да изучаваме а единствено турски,за да се разбираме.Ако щете вярвайте,не е далеч времето,когато ще ни трябва преводач в магазините,за да си напазаруваме.Там по столицата нищо не знаят-я да слязат при нас.

къде ли е дядо Йоцо-на кой ли влак ще помахва с ръка,ама кой ли ще пътува с влак?

76. анонимен - Косовска битка

18.09.2012 11:35

Понеже в текста на Иво стана дума за Косовската битка – гледайте югославския игрален филм от 1989 „Боj на Косову”:



http://www.youtube.com/watch?v=kbC-UJYxqxE



Съдържа, разбира се, доста художествени измислици и пропагандни моменти. Освен това е възможност да се поупражнява сръбски, с няколко месеца „тренировки” се разбира поне 80-90%.



77. анонимен - Нещата опират до демографията

18.09.2012 19:00

Патроните на Беров и висшестоящите му разсъждават с цифри, а не с митове. Разсъжденията са следните: българите намаляват като дял в населението, а турците и циганите нарастват. Ако има противопоставяне, то страната ще се разцепи в граждански конфликти. Т. Живков решаваше този проблем по един начин- българските турци са българи и значи трябва да носят български имена. Който се чувства небългарин да си ходи в Небългария. Сега по новия модел ни налагат да преправим миналото така че да изглежда безконфликтно и да живеем бедно в мир. До деня в който турското и цигански малцинства надделеят и се разбунят духовете, а Турция възстанови реда и прибави още един сателит.

Колкото и да е негероично, не Соколов и Кралича създадоха Свободна България, а челядта около трапезата на чорбаджи Марко.

Да правим БЪЛГАРИ и да им обясняваме истината. Другото е приказки които няма на кого да разправяме на български.

78. darktales -

18.09.2012 20:33 Понеже в текста на Иво стана дума за ...

Понеже в текста на Иво стана дума за Косовската битка – гледайте югославския игрален филм от 1989 „Боj на Косову”:



http://www.youtube.com/watch?v=kbC-UJYxqxE



Съдържа, разбира се, доста художествени измислици и пропагандни моменти. Освен това е възможност да се поупражнява сръбски, с няколко месеца „тренировки” се разбира поне 80-90%.

анонимен написа:

За какво им е сръбски, те не чакат сърбите. Да гледат "Fetih 1453" и да си упражняват турския. Върви идеално в комплект с такива статии.

За какво им е сръбски, те не чакат сърбите. Да гледат "Fetih 1453" и да си упражняват турския. Върви идеално в комплект с такива статии.

79. анонимен - Казал си го най-добре и най-кратко. ...

18.09.2012 20:42

Казал си го най-добре и най-кратко. Не знам, от много време следя "публикациите" на Беров и не мога да разбера защо стават все по-пошли, все по-аматьорски и все по-празни откъм съдържание. Книгите са за това, за да бъдат четени, но не само заглавията, както явно прави Беров. Изглежда той си мисли, че всички които му четат глупотевините са прости и неинформирани. Ако седна да анализирам и оспорвам всички лъжи и манипулации от постинга ще ми трябва твърде много време.

Аз нямам това време, което има Беров за да пише пасквили, т.е. това автоматично означава, че Беров се изхранва с писане на "трудове" като горния текст. Кой плаща на Беров, защото не ми е известно той да работи някъде официално?

80. анонимен - 666! СУПЕР...

18.09.2012 20:51

...Г*З У РОБСТВО НЕ ПААРДИ СВОБОДНО...!

81. анонимен - проф.д-ръ Бай Ганьо Ценовъ

18.09.2012 23:49

С голямо съжаление установих,че досега не са изказали мнението си по темата големите "родолюбци" от сектата на тракедонистите sparotok и malchaniaotnadejda7



Подозрителното им мълчание, красноречиво означава пълно съгласие с написаното от автора Беров !









82. анонимен - 666! СУПЕР...

18.09.2012 23:51

79. анонимен....ААПСОЛУУУТНО СИ ПРАВ И С ТОВА ПРИКЛИУЧВАМЕ...!



...Кой плаща на Беров, защото не ми е известно той да работи някъде официално?".....БЕДЕН ПАРЦАЛ...ЯДЕ КОНСЕРВИ...ШЕГИЧКА БЕ....!



....СВОБОДАТА НА РОБА Е ДА СИ ИЗБИРА САМ РОБСТВОТО...И НАЧИНА НА



РОБУВАНЕ...!



....САМО СДС А АФТУРЕ....ХАААХАХАХА....!

ЕДИН РИТОРИЧЕН ВЪПРОС.

КАКЪВ Е ПО НАРОДНОСТ БЕРОВ?

Етнически българин не би написал(здраво би си помислил) преди да публикува тези негови...извратени "истини".

Нещо ми намирисва на турчин, на...

Нямам нищо против българските турци, има много добри хора, но както навсякъде има и...

С какъв апломб излиза, бил чел, прочел, това доценти и професори били нищо.

Кой е този Беров, що за пица е... Само с голо четене се става зубрач. Искат се и силен интелект, дълбоки знания и ясна мисъл.

Може ли да се похвали Беров че ги има?

Владичество, присъствие .... От това присъствие и КЮРДИТЕ днес опитват да се отърват, гинат със стотици, но няма кой да им помогне, да ги отърве. А сами не могат...

От столетия водят тази борба...

Трябва да се уважава Русия, да ценим даденото ни като подарък почти.

КАКвито и да са били геополитическите и интереси факта, големият факт е, че най-големият печеливш са българите, а големият губещ, въпреки дадените жертви...Русия.

Не случайна е злобата с която Беров пише за руснаците и Русия.

Ако не са били руснаците да прогонят турците от Балканския полуостров и другите земи заграбени от османлиите - още да са по тези земи, като, като поробители...или като владетели според туркофила Беров.

Защото на практика е такъв...

Дали някой му плаща, кой е той, и защо.





84. cell -

19.09.2012 11:32 Hi !

Патроните на Беров и висшестоящите му разсъждават с цифри, а не с митове. Разсъжденията са следните: българите намаляват като дял в населението, а турците и циганите нарастват. Ако има противопоставяне, то страната ще се разцепи в граждански конфликти. Т. Живков решаваше този проблем по един начин- българските турци са българи и значи трябва да носят български имена. Който се чувства небългарин да си ходи в Небългария. Сега по новия модел ни налагат да преправим миналото така че да изглежда безконфликтно и да живеем бедно в мир. До деня в който турското и цигански малцинства надделеят и се разбунят духовете, а Турция възстанови реда и прибави още един сателит.

Колкото и да е негероично, не Соколов и Кралича създадоха Свободна България, а челядта около трапезата на чорбаджи Марко.

Да правим БЪЛГАРИ и да им обясняваме истината. Другото е приказки които няма на кого да разправяме на български. анонимен написа:

Чудесно казано : ))) “…ДА ПРАВИМ БЪЛГАРИ…”,нооооо ето днешна вест …не е лесно .Само “правенето” в буквален смисъл ) се оказва най-лесното ))) Питам се ,защо се контролират проповедите …и си отговарям ,именно ,защото всички сме хора и е човешко да се греши . Права вяра има ,но само прави действия – май не )))

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5140631

"Повечето от тези хора са наши служители във вероизповеданието. На тях сме делегирали да разпространяват нашата религия. Няма как да се съмняваме в техните способности", каза Ахмедов.



Той посочи, че



дейността на техните служители се контролира всеки месец по отношение на проповедите.





.....

"Ние като изповедание добре налагаме контрол върху нашите служители, те се отчитат по отношение на проповедите си всеки месец, за да не вкарваме съмнения в това, че са проповядвани тревожни неща",





Чудесно казано : ))) “…ДА ПРАВИМ БЪЛГАРИ…”,нооооо ето днешна вест …не е лесно .Само “правенето” в буквален смисъл ) се оказва най-лесното ))) Питам се ,защо се контролират проповедите …и си отговарям ,именно ,защото всички сме хора и е човешко да се греши . Права вяра има ,но само прави действия – май не )))http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5140631"Повечето от тези хора са наши служители във вероизповеданието. На тях сме делегирали да разпространяват нашата религия. Няма как да се съмняваме в техните способности", каза Ахмедов.Той посочи, чедейността на техните служители се контролира всеки месец по отношение на проповедите......"Ние като изповедание добре налагаме контрол върху нашите служители, те се отчитат по отношение на проповедите си всеки месец, за да не вкарваме съмнения в това, че са проповядвани тревожни неща",

85. анонимен - Гаврил

19.09.2012 13:10

Всичко, което е написал Иво Беров е вярно!

86. анонимен - има тук там нещо вярно. но вярното го ...

19.09.2012 15:34

има тук там нещо вярно.но вярното го омешал здраво с лъжа и го е споил с лаина.какво ни предлага беров?палача и жертвата да се хванат ръка за ръка и да заприпкат към светлото,соровско-отворено бъдеще.какво е то?ами ето какво:колко е турското население в бг?10%.колко е българското/етнически българи/ в турция?0%.къде изчезнаха българите от белом.тракия след толерантната политика на анкара?колко са джамиите в бг?хиляди.колко са бълг.църкви в турция?0.колко са депутатите турци в бг парламента?десетина.колко са българите в турския?0.новини на български?иок.магазини в които продавача не може да отлепи на турски,и си говори на български?нихт.българи надупили се в религиозен ритуал на некои булевард в центара на станбул?цъ.писачи гаврещи се с нац. си турска/османска или каквато е там/ история?няма.....и т.н. ...това е бъдещето което ви предлага беров---но пък нали ще си запази жълтиците и дори ще има една в повече....

87. анонимен - Докога ще продължава тази наша толерастия?

19.09.2012 16:47

Изтървем ли България - изтървали сме всичко.

Толерантност в един ориеталски зверилник е равносилно на смърт.

Николай Хайтов

====================================================

Докога ще продължава тази наша толерастия?





88. анонимен - 85. анонимен - Гаврил

19.09.2012 20:58

Всичко, което е написал Иво Беров е вярно! анонимен написа:



И как разбра, че е вярно? Да не си историк, или ей така приемаш на доверие всяка драсканица в мрежата... И как разбра, че е вярно? Да не си историк, или ей така приемаш на доверие всяка драсканица в мрежата...

89. анонимен - хомосексуалисти

19.09.2012 21:35

дали ще се каже педераст, гей или хомосексуалист е все едно. това е тип душевност преди всичко. написаното е по-горе е от същество с този тип душевност.

90. анонимен - - 85. анонимен - Гаврил

19.09.2012 22:12

Гаврил се гаври с интелекта на българския народ.

Грозен гарван, гарвану око не вади.



91. анонимен - Гаврил

20.09.2012 15:38

Истината си е истина.(прочети Вера Мутафчиева!)



Разболяни мозъци от национализъм, правене на нищо и създаване на медиен комфорт не могат да видят истината. Не можаха да я видят германците при Хитлер, не можаха и сърбите.

Народът е едно, а властта - друго. Стоят от двете страни на барикадата.

При нашите сладкодумни властоимащи , има ли българинът някаква защита?

Носи ли отговорност държавата за детето ти, когато то излезе на улицата или е на училище?

Защитават ли българските управници българина от некоректни сметки за ток, парно, вода, телефони и т.н.?

Нека някой ми докаже, че българите имат доверие в управляващите.

Имаме една голяма трагикомедия: При проклетите турци е имало закони, които са се спазвали и кадия, на когото българите са имали доверие , а сега има само " това - за нашите, онова - за вашите" за сметка на нас .





92. анонимен - Aмериканците и техните слуги от ДПС ...

20.09.2012 18:30

Aмериканците и техните слуги от ДПС – наследници на турските изроди и кръволоци - искат да изхвърлят Ботев и Левски от учебниците.



93. анонимен - Аркадаш! - 91. анонимен - Гаврил

20.09.2012 19:26

[quote=анонимен] Истината си е истина.(прочети Вера Мутафчиева!)



Разболяни мозъци от национализъм, правене на нищо и създаване на медиен комфорт не могат да видят истината. Не можаха да я видят германците при Хитлер, не можаха и сърбите.

Народът е едно, а властта - друго. Стоят от двете страни на барикадата.

При нашите сладкодумни властоимащи , има ли българинът някаква защита?

Носи ли отговорност държавата за детето ти, когато то излезе на улицата или е на училище?

Защитават ли българските управници българина от некоректни сметки за ток, парно, вода, телефони и т.н.?

Нека някой ми докаже, че българите имат доверие в управляващите.

Имаме една голяма трагикомедия: При проклетите турци е имало закони, които са се спазвали и кадия, на когото българите са имали доверие , а сега има само " това - за нашите, онова - за вашите" за сметка на нас .

====================================================

Аркадаш! Много си плиткоумен. Закони имаше при Тато - Възродителя на българския народ.





94. анонимен - Повече за Иво Беров само лошо

21.09.2012 19:32

Много съм огорчен от назидателния тон: Четете бе хора, ама всичко, не само откъсите в читанките. Какво се оказа, че самият той не чете. За себе си също не казвам, че съм дълбоко проникнал в историята, но

95. анонимен - Повече за Иво Беров само лошо

21.09.2012 19:38

Ето за какво става дума

Валери Колев

"Възстановяването на Българската държава през 1879 г. води до окончателното ликвидиране на робството на нейната територия. То се оказва несъвместимо с господстващите в нея либерални и демократични идеи, сред които свободата и равноправието имат водещо място. Едновременно с това важна роля играе и желанието за тотално отричане на османското управление и за възприемане на максимално отдалечени от него форми на държавна организация и обществен живот. На този фон в империята на султаните робовладението продължава да съществува като жива практика до Младотурската революция през 1908 г, и като отмираща до началото на модерната Турска република.

В българското обществено съзнание понятието за "турско робство” не се свързва толкова с предпочитаните от професионалните историци дискусии за обществено-политическата или социално-икономическа система на 0сманската империя или с точния анализ на понятието "рая". По-силна роля играе фолклорният образ на "трите синджира роби", който българите наблюдават като реалност около себе си до самия край на враждебната им империя."



http://vkolev22.blog.bg/technology/2007/07/11/kraiat-na-quot-turskoto-robstvo-quot-sled-osvobojdenieto.89333

96. анонимен - Една българка

22.09.2012 12:21

Като гледам един само хейтър какво може да из......ре.......

Шапка ви свалям, господин Беров.Толкова добър материал не съм чела много отдавна, даже не знам дали изобщо. Напълно съм съгласна с всичко казано. Ще пратя линк на когото се сетя :)

97. анонимен - МИТКО - МНЕНИЕ

23.09.2012 01:01

ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ПУБЛИКУВАХ МОЕТО МНЕНИЕ ПОД НОМЕР 10...ДНЕС ОТНОВО ПОПАДНАХ НА ТОЗИ ПОСТИНГ, НО РЕШИХ ДА СИ НАПРАВЯ ТРУДА ДА ПРОЧЕТА МНЕНИЯТА И КОМЕНТАРИТЕ.... НА АНОНИМНИЦИ, ХЕЙТЪРИ, НЕГРАМОТНИЦИ, КОМПЛЕКСАРИ ДО ЗАДУШАВАНЕ, ПСЕВДОЕРУДИТИ И ВСЯКАКВИ ПОДОБНИ! С МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ - ПОТРЕСАВАЩО Е!!! ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ СЕ УБЕЖДАВАМ, ЧЕ ЗА ЦЯЛАТА СИ ТРАГЕДИЯ БЪЛГАРИНЪТ Е ВИНОВЕН САМ И ЕДИНСТВЕНО ТОЙ! ПРОСТО НЯМА НА КОГО ДА СЕ СЪРДИМ....

98. анонимен - Ако наистина Мутафчиева е писала, ...

23.09.2012 21:48

Ако наистина Мутафчиева е писала, това че при турците 'имало закони, които се спазват' ми е ясно колко познава и тя историята. Думата бакшиш откъде идва според вас? Това е думата за корупция, която е символ на Османската империя и главна причина за разрухата й, която започва в края на 16 век. Освен това по времето на спахиите, кадиите са били винаги техни хора (пак по системата на бакшиша) и няма никакъв начин да бъдат като опора на обезправените, което разбира се включва не само българи. След края на периода на спахиите е било по-нормално кадията наистина да е бил по-справедлив или поне малко по-квалифициран служител, защото гладът за кадри е преследвал Османската империя много дълго време. Това е основната причина и за кръвния данък, и за многото регионални реформи и в крайна сметка уреждането на общинската власт по европейски модел, което става чак първата половина на 19 в. При нея българи управляват български селища, но под прекия контрол на областния управител, назначен от Султана и естествено с небългарски произход.

99. анонимен - Постинга е вид примамка. . . . . следя ...

24.09.2012 00:11

Постинга е вид примамка .....следя изявите на на господин Беров от около 2000година,спомням си ,че имаше подобна за Ботев/2003г/ и отношението на хората от Врачанско спрямо него/Ботева/конкретната беше свързана с неразбирането на народа към г-н Костов и СДС ,правеше се препратка в историята /както и сега/целта е в няколко посоки.....дано да се лъжа,но наблюдавайки маската на лицето му/на Беров/ ми се струва ,че е от произход свързан с хазарския каганат,признавам ,че това са много умни хора ,но и толкова недобронамерени... Знайно е ,че в Русия хората с фамилии на птици и зверове са от подобен произход , а и болшевизма ....В тази тема препратките му в историята са по скоро неверни и зловредни за народа ни,от същите източници могат да бъдат посочени двойно по-вече с обратно твърдение! Задавам му един конкретен въпрос,къде са най -големите и многобройни,, живелища''на нашия етнос до рускотурската война ...моите прадеди са от ,,живелищата'',радостен съм ,че можех да слушам разказите им през сълзи ,за тези времена!Възхищавам се от Бенковски,за мен той е гениален изпълнител ,направи го със същите тези страдали и плахи хора,лишени от исторически водачи!Презрени да бъдат всички ония ,които дръзват да бъдат против народа ни! Боже пази България и българите!

100. анонимен - историята 4

24.09.2012 12:02

Сравнително обективна и балансирана оценка на различни аспекти на Турското робство дава проф. Николай Генчев.



Откъси:



Съвременната историография гъмжи от противоречиви характеристики на османотурската социална и държавнополитическа система... Османотурската социална и политическа система, камуфлирала част от институциите на византийския източен модел, се поддържа чрез военна сила, а не чрез строго регламентиран стопански механизъм. Това поставя поробеното население в положението на рая, т.е. на стадо за производство и като лишава поданиците на падишаха от собственост, обрича Ориента на цели векове на безплодно социално развитие, което ще ги изведе вън от орбитата на модерното буржоазно развитие, започнало точно тогава, когато османските орди стъпват на Балканите и в Европа... Но наченатият културен процес чак до средата на 15 век е бил задържан от примитивното ниво на номадския пласт, останал господстващ в турската етническа общност... Османското завладяване... унищожава българската държава, т.е. главният организатор на средновековната култура... Турските завоеватели ликвидират и висшите органи на българската църква... Въпреки различията в изчисленията на демографските загуби по време на завладяването и след установяването на османската власт в България, почти всички изследвачи са единодушни, че в 14-15 век се извършва физическо изтребване на българската народност в мащаби, рядко наблюдавани в историята... В рамките на империята размесването на българския елемент с традиционните балкански народности става много по-интензивно...Според различни изчисления Великобритания в края на 14 век... наброява 2,2 милиона или почти колкото България. През 1801 нейното население възлиза вече на 10,5 милиона, докато българското едва надминава равнището на 14 век... Българите са обречени от робството да останат един малък народ с всичките последици от това за социалното и културно развитие...

101. анонимен - Историята 5

24.09.2012 12:02

Османското завладяване отделя брутално и за дълго време българите от Европа и славянската културна общност... Най-съществената промяна, която ще предопредели посоките на бъдещото развитие на българската култура след края на 14 век е въвеждането и в лоното на ислямската цивилизация, по-точно в нейния османотурски модел. По този начин се предопределя насилственото съжителство на две култури с противоположна религиозна и идеологическа основа, с различни исторически традиции, с разнородни материални и духовни стандарти... Но усвоеното от страна на турците от голямата арабска и персийка култура в много отношения ще бъде профанирано. Това се дължи преди всичко... на архаичния, номадски пласт в турската култура... Преди всичко общуването с турците свързва частично българите с големите култури на Персия и Арабския халифат. Частично, защото двете култури религиозно и традиционно са противопоставени и второ, защото турците пренасят на Балканите предимно профанирани интерпретации на арабско-персийските културни постижения. По тази линия в българската култура преминават някои стандарти на материалния живот... нови земеделски култури като розата, анасона и кайсията и т.н., отделни елементи от пластичните изкуства, от музиката, някои битови умения и специално кухнята, която е почти изцяло арабска, източни обичаи и нрави като гостоприемството... В българската култура се настанява плътен пласт..., който ясно се напипва в битовата сфера, в нравите и обичаите, в ориенталския начин на живот... в междуличностните и поселищни отношения между хората, в народната философия и житейското целомъдрие, в примирението със съдбата, в ориенталската мудност, в посредствените жизнени стандарти, в хигиената, храненето, облеклото и т.н.

102. анонимен - Историята 6

24.09.2012 12:03

И така, ако искаме да набележим основните линии, очертаващи новата система, в която попада българската култура след 15 век, трябва да посочим, че турското завладяване на България нарушава тотално културно-историческия континуитет на българското развитие, променя високите културни институции, налага един нов социалнополитически режим, който изсмуква жизнените сокове и културно-творческите възможности на българската народност... в историческа перспектива това е фатално за нормалното развитите на България.



Но османското завладяване на се оказва в състояние нито да затрие българската култура, нито да подмени радикално нейната етническа и религиозна основа, нито да я размие в балкано-турската духовна сфера. Българската култура се опазва и след 15 век, за да осъществи по-късно мъчителното си преустройство, като намери собствените пътища към новото време.



А проф. Пламен Цветков пише:



Няма добра чужда власт и в тази насока османската не е изключение. И до ден днешен османското управление, продължило четири века, се възприема от повечето българи болезнено като иж основна причина за националната изостаналост и отдалеченост от универсалните ценности на индивидуализма, предприемчивостта, човешките права и демокрацията. Наистина всяко чуждо надмощие, дори най-цивилизованото, застрашава покорените народи с претопяване... но просветените слоеве на покорените балкански народи стават по-податливи на европейското влияние. Другояче казано, византинизацията на Османската империя приближава турците до европейската цивилизация повече, отколкото който и да е друг мюсюлмански народ и същевременно дава на християнските им поданици решаващ тласък към западните ценности и култура... Скоро обаче гърците, румънците, сърбите и българите се оказват по-възприемчиви към Запада, отколкото турците и дори руснаците...

103. анонимен - Историята 7

24.09.2012 12:04

Сърбия и Черна гора са подчертано по-възприемчиви към панславизма... И днес мнозина българи са склонни да проклинат историческата си съдба на първия източноправославен народ, попаднал под османско управление и последния, който се освобождава от него. И наистина през първата половина на 19 век гърците, румънците и сърбите вече имат или основават свои собствени национални държави, докато България като че ли си остава обикновена турска провинция. Утвърждаването на българските съседи като все по-автономни и независими нации е тясно свързано обаче с нарастването на личната власт на техните владетели. В замяна на това, благодарение на реформите, въведени от султаните под западен натиск, българите започват да се учат на трудния урок по парламентаризъм... В един свят, разделен на три основни политически течения, а именно консерватизъм, социализъм и либерализъм, българите сякаш са направили своя избор в полза на либерализма. По онова време и консерватизмът, и социализмът са антидемократични... От втората половина на 18-ти век нататък източноправославните народи се изправят пред нерадостния избор между османския и московския деспотизъм. Руското самодържавие успява да погълне украинците, белорусите, грузинците и немалка част от арменците... българите се спасяват от подобна съдба... Българите са склонни да се оплакват прекалено много от историческата си съдба, която твърде често е била предопределяна от чужди и предимно враждебни сили... Все пак развитието на България от 1870 г. досега като че ли не е чак толкова злополучно. Наистина разпокъсването на страната 1878 г. нанася трайна травма върху националната душевност на българите, но това е цената, която те трябва да заплатят, за да не бъдат погълнати от Руската империя и за да оцелеят като държава и народ...

104. анонимен - Историята 8

24.09.2012 12:05

При все това за времето от 1878 г. до днес териториалните придобивки на страната са повече от загубите, а заедно с Република Македония България всъщност си възвърна онова пространство, което беше очертано във свободно гласуване още през 1870-1873 г.

Нацията оцелява и запазва основните си психологически черти дори при комунистическия режим. Нещо повече – българите продължават да оказват скромното си духовно влияние в света... Бащата на литовската независимост Басанвичюс е вдъхновен от българския пример...

Руският комунизъм е несъмнено най-зловещата трагедия за българската нация след освобождаването й от османска власт. Всъщност Стефан Стамболов съумява само да отложи руската окупация и господство с 57 години. В пределите на източноправославна и мюсюлманска Европа българската разновидност на комунизма е сякаш по-поносима, отколкото в Русия, Румъния и Албания, но привидно по-потисническа от югославската... Като се има предвид, че по вяра, култура и наследство Словения и Хърватско принадлежат на Средна Европа, България е първата комунистическа страна на Балканите, която прекъсва една дългогодишна комунистическа власт, макар и по не твърде убедителен начин. Не може да има съмнение, че това се дължи на демократичните традиции, създадени през последния век на османското управление, както и на парламентарния опит, основан на Търновската конституция. От българска гледна точка такива личности като Петко Славейков, Петко Каравелов, Стефан Стамболов и Константин Стоилов могат да се сравнят с отците-основатели на САЩ. Историкът Симеон Радев ги нарече “строителите на съвременна България”.



105. анонимен - Историята 9

24.09.2012 12:06

Всъщност, подобно на останалите източноевропейски и балкански народи, пътят на България към демокрацията може би не е по-дълъг от този на днешните напреднали държави. Така например трябва да изминат току-речи 90 години от основаването на Съединените щати, за да се премахне робството и трябва още едно столетие, за да се приложи на практика расовото равноправие. Във Франция демокрацията започва да действа едва с налагането на Третата република... Както повечето други народи от Средна и Източна Европа, българите просто тръгват към съвременната демокрация около столетие по-късно от Запада и при далеч по-неблагоприятни условия... В сравнение с другите балкански страни българският парламентарен опит изпъква като най-демократичния... Дори онези балкански страни, които имат късмета да избегнат съветската окупация, трябва да изминат дълъг път, преди да се доберат до съвременната демокрация. Гърците постигат стабилно демократично управление чак 153 години след началото на националната революция през 1821 г. Още по-труден в тази насока е напредъкът на Турция. В замяна на това за времето от 1870 до 1934 г. българите съумяват да си изградят и една друга традиция, а именно употребата на строго конституционни средства за отстраняването едва ли не на всяко по-авторитарно правителство. В края на краищата дори и комунистическият режим си отива (наистина бавно и мъчително) по пътя на сравнително свободни избори.

България може да бъде достоен и пълноправен член на европейската общност само ако не се отказва от своите традиции, които в повечето случай са в съзвучие с европейските.





106. анонимен - ilyustratziya na osmanskoto prisustvie v Bulgariya

24.09.2012 16:16

risunka ot 16 vek,namira se vuv Viena:

http://samoistina.at.ua/2/chumbas/bulgari.JPG

107. анонимен - най после някой си позволи

25.09.2012 08:22

Поздравления, г-н Беров.

108. анонимен - Поздравления, г-н Беров. Какво си е ...

25.09.2012 22:15

Поздравления, г-н Беров. анонимен написа:

Какво си е позволил,в голяма степен осъзнаваме кривиците си като народ,просто е поредния нарицател,сочещ с пръст изкривен от злъч и пародийно кривящ мимическите си мускули,сътворител на маски за спектакъл, на злоради сили целящи заличаването ни.И още нещо конкретно,кога е завършил журналистика,преди или след 10 /съкралната дата на демоните/?! Какво си е позволил,в голяма степен осъзнаваме кривиците си като народ,просто е поредния нарицател,сочещ с пръст изкривен от злъч и пародийно кривящ мимическите си мускули,сътворител на маски за спектакъл, на злоради сили целящи заличаването ни.И още нещо конкретно,кога е завършил журналистика,преди или след 10 /съкралната дата на демоните/?!

109. gotzageraskov -

26.09.2012 14:17 Не съм я срещал

Издадена е в Бургас през 1939г. Там се описват много случаи на отвличане на деца и жени от Странджанския край с цел продажба по малоазиатските пазари. Отвличанията са извършвани не само от заселените след Кримската война черкези и турци, но и от заптиета и редовни войници, дошли уж да опазват населението. Това се е прекратило чак през 1908 г. Ще поясня - Малко Търновска околия ( в нея влизат и земите около Приморско, Царево, Ахтопол, Созопол, Звездец и др.) са присъединени към България на 22.10.1913 г. Пък нека е владичество и даже присъствие. gotzageraskov написа:



МНого хубаво ме подсещаш, че българи са продавани (не масово, разбира се) като роби и на пазара за роби на о. Крит. забравих къде го четох, но когато имам повече време ще потърся из мрежата.

А въпросната книга, за която говориш, има ли я в електронен вариант? Не съм я чел, а бих искал.

МНого хубаво ме подсещаш, че българи са продавани (не масово, разбира се) като роби и на пазара за роби на о. Крит. забравих къде го четох, но когато имам повече време ще потърся из мрежата.А въпросната книга, за която говориш, има ли я в електронен вариант? Не съм я чел, а бих искал. анонимен написа:

Аз я имам по наследство. Аз я имам по наследство.

110. анонимен - при селянина от правец нямаше му...

27.09.2012 11:27

при селянина от правец нямаше мургави уроди салафисти, талибан, потурнак тракедонци,тюркоци и подобна паплач.

Целия народ се чустваше като възроден.





111. eli23 -

27.09.2012 19:54 Ами добре е,

че над 6600 читатели са уважили този текст,незвисимо от коментарите след това.

Но са го прочели,нали?

Описана по този начин атмосферата на онова време аз я усетих.Поздравления!

112. анонимен - Много низко, много!

29.09.2012 15:57

Абсолютно не съм съгласен с тази амалгама от истини, полуистини и откровени глупости.



В самите ЗАКОНИ на Османската империя РОБСТВОТО е описано, узаконено и облагано с данъци.



Робските пазари в българските земи

…”Ако се продава роб

или робиня, вземат се по 4 акчета от продавача и 4 от купувача.”



Из закона за санджака Чирмен 1520 г.

———–

…”Ако дойдат с кораб роби по Дунава и се продадат на пристанището или излязат, на лице се взема налог по 25 акчета”



Из закона за пристанището Никопол от 15-16 в.

———

…”Ако се продава кон, от купувача и от продавача се вземат по 2 акчета” (за роба – християнин все пак се плаща данък 2 акчета повече от коня – бел. ред.)



Из закона за пазарната такса на гр. Добрич от 15 в.

113. dantonov -

29.09.2012 16:34 Защо ли дядо Вазов е нарекъл най-...

Защо ли дядо Вазов е нарекъл най-големия си роман "Под игото"?!

Най-вероятно, защото не е доживял да прочети размислите на г-н Беров...

114. анонимен - Родоотстъпник

29.09.2012 18:42

Жълтиците дето взе да се превърнат във въглени и къщатата ти изгорят!

Ибрикчия долен!

115. анонимен - НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН, НО ПОЗДРАВЛЕНИЯ - 1

30.09.2012 01:57

Не приемам редица от заключенията Ви, господин Беров, безспорно основани върху обширно, внимателно и задълбочено проучване на исторически, публицистични и документални източници. Не съм съгласен категорично със становището Ви, че не е имало жестокости и кръвопролития по време на турското робство (иго, владичество – всеки да си избере сам синонима).



Не защото нямате основанията да го кажете – Вие демонстрирате репризно и с артистична нравоучителност пред читателя си своята безспорна начетеност. Не я приемам заради стопанско-историографския модел на кабинетното обобщение. В този поглед дремат и сухотата на фактите, и безчувственият рефлекс на аналитичното обобщение.



Като го чета, се сещам за афоризма, че смъртта на едного е трагедия, а на милиони – статистика. Не приемам изолирането на многоликата петвековна "проста човешка драма".



Във всички империи терорът е имал и неофициално лице, за него Вие предпочитате да не говорите, като се позовавате на „яснотата” на документалистиката. Правилно – днес няма кой да чуе гласовете от гробовете, днес твърдението за избиване на българи може да се обяви за "въпиющо невежество", защото – видите ли – в книгите по обща отчетност за изминалото хилядолетие на н. в. Историята тези дребни издевателства не са били маркирани като системни прояви и могат да се сметнат за нищожни задължения...



Не приемам подобна стратегия на изложение, господин Беров, и след като претендирате за обективност, не биваше да подминавате болезнената фактология на ятагана и калъчката с омаловажително премълчаване или с нелепи паралели, че и другаде било така. Историята на злото има богата традиция. Било е, е, че дори и ще бъде така някога и другаде, но значи ли това, че трябва гледаме дюнята само изпод небесната й страна, където се простират благоуханните балдахини на султановите шатри?! Нали уж беше кръгла или барем имаше и опако?



СЛЕДВА (2)

116. анонимен - НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН, НО ПОЗДРАВЛЕНИЯ - 2

30.09.2012 01:58

(продължение)



... Турско робство е имало. Свирепи изстъпления над раята е имало. Касапски произволи и зверства е имало. И те не са били спорадични и случайни, господин Беров, това много добре го знаете. И този факт е независим като от факта за умерената официална вътрешна политика на Отоманията, така и от факта, че Руската империя също е била свиреп робовладелец за своите християни. Тези три величини са съсъществуващи, а не реторично противопоставими. Затова не приемам този начин на представяне и осмисляне, защото той е псевдообективен.



Но публицистичното Ви есе, както се осмелявам да определя текста Ви, е великолепно. Енциклопедично, злободневно, проникновено. С изкусен език, с отлични игрови конструкции на изказа и преходи на мисълта. Научих от него много неща и видях един нов поглед (ако и да не ми харесва неговата едностранчивост). За това – поздравления.



А най-много ми хареса общохуманният Ви призив в края на текста – тук поне с Вас няма какво да делим. Аз застъпвам едно по-различно убеждение от Вашето, което все пак се влива в същото море.



Мисля, че историята трябва да се познава и да не се преправя никак нищо в нея – ни добро, ни зло. Но че въпреки миналото си народите и хората днес могат да живеят в едно добро и човеколюбиво настояще. Взирайки се в изложбената витрина на другия (заимствам метафората от Вас), всеки може да познае себе си по-добре и да опита да живее с този Друг по-справедливо, отколкото е отредила и отсякла тежката десница на миналото.



С уважение – Богдан Дичев





ПП. Знам стиховете на Ботев наизуст. Всичките. Хареса ми паралелът с Левски и тримата султани.



БД



117. анонимен - НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН, НО ПОЗДРАВЛЕНИЯ - 2

30.09.2012 02:00

(продължение)



...Турско робство е имало. Свирепи изстъпления над раята е имало. Касапски произволи и зверства е имало. И те не са били спорадични и случайни, господин Беров, това много добре го знаете. И този факт е независим като от факта за умерената официална вътрешна политика на Отоманията, така и от факта, че Руската империя също е била свиреп робовладелец за своите християни. Тези три величини са съсъществуващи, а не реторично противопоставими. Затова не приемам този начин на представяне и осмисляне, защото той е псевдообективен.



Но публицистичното Ви есе, както се осмелявам да определя текста Ви, е великолепно. Енциклопедично, злободневно, проникновено. С изкусен език, с отлични игрови конструкции на изказа и преходи на мисълта. Научих от него много неща и видях един нов поглед (ако и да не ми харесва неговата едностранчивост). За това – поздравления.



А най-много ми хареса общохуманният Ви призив в края на текста – тук поне с Вас няма какво да делим. Аз застъпвам едно по-различно убеждение от Вашето, което все пак се влива в същото море.



Мисля, че историята трябва да се познава и да не се преправя никак нищо в нея – ни добро, ни зло. Но че въпреки миналото си народите и хората днес могат да живеят в едно добро и човеколюбиво настояще. Взирайки се в изложбената витрина на другия (заимствам метафората от Вас), всеки може да познае себе си по-добре и да опита да живее с този Друг по-справедливо, отколкото е отредила и отсякла тежката десница на миналото.



С уважение – Богдан Дичев





ПП. Знам стиховете на Ботев наизуст. Всичките. Хареса ми паралелът с Левски и тримата султани.



БД



118. анонимен - Паисий или Беров. Избирам тъмния Паисий вместо "просветения" Беров

30.09.2012 10:06

Паисий е прост, неук, повърхностен, но патриотично патетичен. Беров е образован, с пъргав ум, но презира простолюдието и страданията български. Паисий ме въодушевява, Беров ме гневи.

Като носи ибрика и се спъне, пък се удави в гюбрето на повелителите си няма да съжалявам

119. анонимен - От цялата тази помия написана в този ...

30.09.2012 10:09

От цялата тази помия написана в този пасквил от циганина Иво Беров прозира единствено неговото русофобство!Да мразим Русия,да заобичаме Турция!Ибрикчия!

Благодаря за четивото! Ето и още по темата от моя приятелка:



http://hulite.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6408&highlight=%CC%E8%EB%E0+%EC%E8+%C2%E5%ED%E5%F2%EE



Още веднъж - поздравления за написаното! Успех.

121. анонимен - Турското "робство "- светиня българския народ?

30.09.2012 14:29

Къде са всички тези патриоти, които плюят по изследването на г-н Беров, когато едни тъпи рапърчета наистина оплюват българските символи? Защо не се вдигнат и да ги пометат за гнусотиите, които пускат в общественото пространство?

122. анонимен - Поздравления

30.09.2012 19:34

Поздравления, г-н Беров.

123. geo -

30.09.2012 20:05 Чудесен материал

Откога чакам да се появи някъде такова хубаво сбито описание на реалната ситуация около османското присъствие. Засегнал сте най-основните заблуди, без излишно влизане в детайли. Поздравления.



P.S. Препечатал съм го в моя блог с позоваване, да се запази и да се чете. Един ден ще го показвам на децата ми, ако учебниците продължават с текущия курс...

124. анонимен - "И Клио е муза"

30.09.2012 20:11

В заглавието на тази книга от Вера Мутафчиева се крият възможностите за различните исторически интерпретации. Не само българската, но и световната история може да бъде пренаписана. Приемам варианта на Иво Беров като един от тези варианти не лошо обоснован. Замислям се за основанията за различните варианти. Очевидно трябва да се търсят във фактите - написаното и преразказаното за онова време, без да забравяме, че и то е гледна точка. Важното е да се запитаме - е, добре, достигнахме до причините на изостаналостта си, или обратно - нека да се гордеем, че сме оцеляли или...идеята, че не са ни бастисали до крак ме обижда, или - робство и иго дали е едно и също нещо, защото как да си обясним, че не малко по-будни роби са завършили висше образование в Западна Европа или в Русия, и други такива въпроси. Но техният отговор изисква едно по.спокойна дискусия.

125. анонимен - Авторът на тази срамна статия пише: ...

30.09.2012 21:20

Авторът на тази срамна статия пише: "Товасъстояния, тези адети, привички и обичаи предопределят завинаги общественото и гражданското поведение на българите. Робската психика не е празно понятие."



Питам го: За каква робска психика пише, след като надълго и нашироко ни обясни, че робство в България е нямало, а само взаимно добруване.

126. анонимен - До колкото ми е известно в цивили...

30.09.2012 21:39

До колкото ми е известно в цивилизованите страни, лъжите относно извършения геноцид се преследват от закона.



127. анонимен - И на мен, както и на един прежде ко...

30.09.2012 22:14

И на мен , както и на един прежде коментиращ ми се струва,че г-н Беров произхожда от един "богозбран" народец от потомствени дегенерати ,чувстващ се длъжен да руши всичко около себе си и на всяка цена.

Само такъв ген струва ми се може да даде накуп тези лицемерие, подлост и нахалство в един събирателен образ.

Което не Ви прави нещо различно от гъз,г-н Бров:)

128. анонимен - Браво!!!

30.09.2012 23:37

Браво!!! Нямам какво да добавя, освен пожеланията си за все такъв кураж и хъс за истината!

129. анонимен - Цитати

01.10.2012 10:14

"На два пъти през 1867 и 1882 г. османското правителство обсъжда проблема с робството като не намира повод за окончателната му формална забрана. На същата позиция е и султан Абдул Хамид II, който лично зачертава пасажа за забрана на робството и на търговията с роби от речта си при възкачване на престола през 1876 г., подготвена от великия везир Мидхат паша. Тази политика на внимателно и постепенно ограничаване води до поредица от вълнения както на робите, така и на робовладелците, което предизвиква заседание на британския кабинет през пролетта на 1872 г.



Дори и това бегло изброяване на основни вътрешни и международни актове на Османската империя по ограничаване и забрана на робството показва забележителната устойчивост на робовладението в нейните земи, включително българските. Тази представа получаваме както от британската дипломатическа документация от 70-те и 80-те години на 19 век, така и от пътешествениците по българските земи в навечерието на 0сво6ождението. Тя е многократно възпроизвеждана в европейската преса и в пропагандните брошури, но част от нея произхожда и от среди, които са неутрални и дори враждебни на българската политическа кауза." ...





130. анонимен - Цитати 2

01.10.2012 10:18

"Успоредно с традиционните за империята ключови фактори като политическата инерция, обществената съпротива срещу нововъведенията и вярата в божествената санкция на робството, непосредствено преди Освобождението се появяват и два нови, които пречат на неговото ликвидиране - преселението на черкезите в Османската империя от началото на 1860-те години и сътресенията около Източната криза и последвалата Руско-Турска война. По данни на Портата, в империята се преселват около 1 милион черкези, които водят със себе си около 150 000 роби, като двете основни европейски пристанища, служещи за врати на преселението са Варна и Кюстенджа.



Всичко това превръща робовладението по българските земи в жива практика непосредствено преди Освобождението, така добре описана от Феликс Каниц, който дори споменава за робско въстание на 18 август 1874 г. в Одрин, за чието потушаване е използвана редовната армия. По време на самата война практиката на отвличанията в робство е максимално разширена, за което говорят както български, така и чужди документи. Така например, след намесата на холандския вицеконсул във Варна са освободени 825 български жени и деца, готови за транспортиране към Цариград.



131. анонимен - Цитати 3

01.10.2012 11:24

Реално съществуващата опасност от възстановяването на робството е схваната не само в българското княжество, но и в автономната област Източна Румелия, На 24 октомври 1880 г. специална комисия на Областното събрание под председателството на д-р Г. Янкулов разглежда "Законопроект за забранение на робството в Източна Румелия", внесен от 13 народни представители, сред които личат имената на д-р Георги Вълкович, д-р Г. Янкулов, Димитър Наумов, Петър Енчев, д-р Л. Дагоров, Петър Димитров, д-р Георги Хаканов, митрополит Панарет Пловдивски, Иван Салабашев, Константин х.Калчев и др. Комисията одобрява забраната на робството като го определя като "голямо петно на свободолюбивите начала, на които се основава нашето настоящо управление", очевидно разграничавайки го и дори противопоставяйки го на дотогава действалата османска практика. Търговията с роби е окачествена като „една от най-гнусните търговии".



Особено показателни са мотивите на законодателното предложение: "Тъй като се е узнало, че някои от бежанците мюсюлмани при завръщането си в областта, доведоха със себе си роби, тъй като е съмнително, че и в много други къщи съществуват роби и за да не би да се установи и в областта гнусната търговия с человечески същества..." Проектът е внесен на основание чл. 30 чл 100 на 0рганическия устав, които прокламират личната свобода на населението, забраняват гоненията , задържанията , затварянето и подчинението на ограничения в. свободата



132. анонимен - Цитати 4

01.10.2012 11:28

Самият законопроект има елементарна структура от 3 члена. Той започва с обща забрана "завсегда" на робството по цялата територия на автономната област. Това включва притежаването, продаването, купуването и транспортирането на роби от двата пола. Нарушителите се глобяват от 1000 до 10 000 гроша (т.е. от 10 до 100 турски лири) в полза на роба, който веднага трябва да бъде освободен и със затвор от 1 до 6 месеца. При повторно провинение престъпникът се наказва освен с горната глоба и със затвор от 6 месеца до 2 години и лишаване от граждански права до 5 години. При трето нарушение, освен глобата, наказанието е "изпъждане" от областта, като при всички случаи робът се освобождава.



Успоредно със законовата забрана на робството в двете български държави, те се заемат и с практически действия по неговото ликвидиране. През 1881 г. видинският съд анулира сделка между двама румънци, която цели замяна на земя срещу цигани-земеделски роби, като съдията се позовава на конституционното постановление. Тази практика, макар и формално забранена в Румьния през 1864 г. от княз Йон Александру Куза, продължава своето съществуване в духа на традиционното описание на земеделското робство сред циганите и неговият неиндивидуален, а групов характер.



Друго направление в борбата с робството е изкупуването на българи, продадени за роби извън границите на страната. Отначало по-активна е частната инициатива, водена от хуманни подбуди. Още в края на август 1879 г, финансовият министър Григор Начович се обръща с обширен доклад до княз Александър, в който описва конкретен случай. Той определя броя на отвлечените и продадените българи само по време на Освободителната война на "повече от хиляда". Част от тях са откупени от цариградския жител Стефан Спанудис, ''избавител, надарен с извънредни християнски добродетели", който с риск за живота си успява да освободи и върне в родните им места повече от двеста души, "жертви на безчеловечни обичаи".



133. анонимен - Цитати 5

01.10.2012 11:33

Неговата дейност получава подкрепата на Българската община в Цариград и широк международен отзвук, който се оказва нож с две остриета. Опасявайки се за живота си, той заедно с брат си е принуден да напусне имперската столица и да емигрира в Княжеството. В отплата за неговата дейност българското правителство успява да му изплати еднократно сумата от 8000 франка - "слабо възнаграждение за загубите му". През февруари 1883 г, III ОНС отпуска още 10 000 лева на братя Спанудис за откупуването и освобождаването на общо 558 българи.

След повторното установяване на Българската екзархия в Цариград през януари 1880 г., по традицията на всички християнски черкви, тя започва да играе основна роля в тази дейност. Отначало усилията са насочени към откупуването на български деца от Старозагорско, отвлечени в района Балъкесир. След сериозни перипетии Министерството на външните работи и изповеданията чрез Екзархията и нейните местни органи успява да откупи отвлечените в Гюмюрджинско българи и през 1881 г. да ги върне в княжеството. По различни непреки сведения тези усилия продължават до края на XIX век и дори до първото десетилетие на XX век.

Възстановяването на Българската държава през 1879 г. води до окончателното ликвидиране на робството на нейната територия. То се оказва несъвместимо с господстващите в нея либерални и демократични идеи, сред които свободата и равноправието имат водещо място. Едновременно с това важна роля играе и желанието за тотално отричане на османското управление и за възприемане на максимално отдалечени от него форми на държавна организация и обществен живот. На този фон в империята на султаните робовладението продължава да съществува като жива практика до Младотурската революция през 1908 г, и като отмираща до началото на модерната Турска република.





134. анонимен - Нямало робство ли? Ами фактите, ...

01.10.2012 11:36

Нямало робство ли?

Ами фактите, че християните са трябвало да свеждат глави, когато покрай тях минат турци, ами гаврите, непрекъснатия страх, Коприщенските къщи строени с двойни стени за да могат стопаните да избягат, ако дойдат турци. Те от добро са бягали, нали?

В българското обществено съзнание понятието за "турско робство” не се свързва толкова с предпочитаните от професионалните историци дискусии за обществено-политическата или социално-икономическа система на 0сманската империя или с точния анализ на понятието "рая". По-силна роля играе фолклорният образ на "трите синджира роби", който българите наблюдават като РЕАЛНОСТ около себе си до самия край на враждебната им империя.



135. анонимен - Я стига с това османско присъствие. ...

01.10.2012 12:13

Я стига с това османско присъствие.

Никой в България не е наричал турците османлии, нито пък робството - присъствие.

Авторът се опитва да ни заблуди, но паметта на народа е жива, защото всички ние имаме пра-пра родители, които са страдали от турците и които са ни разказвали.

Искам да ви разкажа какво ми се случи веднъж, на една опашка за зеленчуци. Бях дете, на 7-8 години може би и баба ме изпрати да купя чушки на селския магазин в Каолиново. Не зная как се оказах по средата на опашката и само между туркини. Започнаха да ме натискат от всички страни, не виждах лицата им, защото бяха над мен. Започнах да се задушавам, да плача и да искам да изляза. Не ме пускаха.

Тогава инстинкта ми за самосъхранение заговори, нахапах ги и ги наритах хубаво и да видите как бързо ми направиха път. Като се върнах всичко разказах на баба и тя отиде да се разправя с тях. Това се случи в съвременна и свободна България. Как са се чувствали българите в турската империя не смея и да си представя. Моето мнение е, че турците, с много редки изключения са патологични фанатици.

Правителството ни върти някакви игрички от които ще си изпатим всички Българи. Време е да кажем СТОП на фалшификацията на историята.

136. анонимен - Православните не преговарят с дявола!

01.10.2012 12:38

http://ivofranz.blog.bg/politika/2011/05/25/pravoslavnite-ne-pregovariat-s-diavola.753406

137. анонимен - Голяма глупост, Беров, голяма ...

01.10.2012 13:31

Заинтересува ме анонса за Ботев и Левски, но ти не се издържаш, бе човек!

Виждам, че се имаш за единица мярка, ама чак пък толкоз. А спри се малко!

138. анонимен - Моят дядо от с. Косовръсти, Дебърско

01.10.2012 14:20

Като е толкова нежно отношението на османците към българското население бих искал да получа отговор на два въпроса: 1) Дядо ми, който е имал правото на свободно предвижване в Османската империя, пътувал до Солун, където продавал продукцията си, дрехи, гайтани и т.н. Като се върнал веднъж през 1880-1885 г. заварил домът си разрушен и научил, че цялото му домочадие било изклано, защото на "гостуващия" турчин му влязла кост в гърлото. 2) Георги Македонски, назоваван неправилно от журналисти "Странджата", описва причината за бягството си във Влашко. Именно, на път за дома си (някъде в македонския край) е пресрещнат от турски конвой, който реквизира каруцата му с всичко в нея, съблича го гол и го вързва за едно дърво. Това става през януари.

Та въпросът ми е как истинската история ще отрази тези два факта? Като изключително лоши случаи, които кадията ше разреши в полза на българите или като неволно нарушение на правата на всички добри българи?

Още нещо. В Цариброд миналата година цареше пълно удовлетворение от закона за малцинствата в Република Сърбия. Българи бяха на чело на общината, на училищното настоятелство. Само не става ясно защо директорката на "българската гимназия" , Снежана Симеонова, е уволнявана 5 пъти за несвойствена дейност. Може би тя е правила бомби в училището, а? Или защото не се примирила с осърбените дейци на кметството, които действат подобно на тези, описани от Иван Вазов? Повечето ученици, завършващи тази гимназия продължават образованието си в СУ и показват много добър успех.

139. анонимен - Каква е целта на Беров?

01.10.2012 15:39

Моите предци избягали от китната Османска империя и се заселили в Австро-Унгария, където данъците са високи и тегобата е лоша. Защо ли? В Батак днес не продават имоти на турци. Защо ли? Беров пише наизуст и удобно пропуска факти. Защо ли?

140. анонимен - Коментарите във форума на АТАКА и http://www.br-zo.com/forum/index.php

01.10.2012 18:39

Доста добри коментари има в тези два форума по темата.

Иво бе да беше си оправил правописните грешки, преди да публикуваш бе човече. И на едно место гледам си написал 500века - малко си попрекалил бе пич.

141. анонимен - Оправдано ли е добруването под с...

01.10.2012 19:54

Оправдано ли е добруването под сянката на падишаха?До толкова ,че да се отречем от определението на една цяла епоха?Те и сега дават пази срещу вяра в някои области на България.Що толкова се дърпаме щом било толкова хубаво?

142. анонимен - Много тенденциозно

01.10.2012 22:01

Има късмет Иво Беров, че провидението го е предопределило да словоблудства днес, а не по време на "владичеството".

143. анонимен - Гаврил

02.10.2012 02:35

Който твърди, че е имало турско робство, трябва да признае, и българско робство, и византийско робство, и руско такова, и латинско такова, и куманско, и татарско и т.н.

Защо?

Защото, от началото на осми век до 1878 година населението на Балканския п-в (по-голямата част) живее по закона "номос георгикос", самоуправление.

Сменят се само властоимащите.

Друг е въпросът, кой и как си е градил държавата!

144. анонимен - Който твърди, че е имало турско р...

02.10.2012 04:55

Който твърди, че е имало турско робство, трябва да признае, и българско робство, и византийско робство, и руско такова, и латинско такова, и куманско, и татарско и т.н.

Защо?

Защото, от началото на осми век до 1878 година населението на Балканския п-в (по-голямата част) живее по закона "номос георгикос", самоуправление.

Сменят се само властоимащите.

Друг е въпросът, кой и как си е градил държавата! анонимен написа:



Гавриле, да беше слушал ва часовете по история, вместо да броиш мухите. Как можеш такива глупости да изречеш и такива сравнения да направиш: "Българско робство и турско робство" И едно дете в 5-ти клас ще ти се присмее

Ха-ха-хааа.

Изводите ти идват понеже имало "самоуправление" от 1878 година насам на Балканския полуостров. Гавриле, да беше слушал ва часовете по история, вместо да броиш мухите. Как можеш такива глупости да изречеш и такива сравнения да направиш: "Българско робство и турско робство" И едно дете в 5-ти клас ще ти се присмееХа-ха-хааа.Изводите ти идват понеже имало "самоуправление" от 1878 година насам на Балканския полуостров.

145. анонимен - Срам ги е турците от една страна от ...

02.10.2012 05:03

Срам ги е турците от една страна от зверствата, които са правили в България в продължение на 500 години. От друга страна искат да припишат тези зверства на някаква си въображаема Османска империя, та никой да не им потърси сметка и да могат спокойно да влязат в Европейския съюз, не заради друго, а за да го разрушат. От трета страна гордо развяват националния си флаг и се хвалят с това колко народи са покорявали и на колко кръвчицата са изпивали и колко велики са били. Обаче номерата им не минават и няма никога да минат.

146. анонимен - НЕ на Турция в ЕС

02.10.2012 07:28

България няма да даде съгласието си за влизането на Турция в Европейския съюз. Колкото и да ни подготвят нашите платени управници, ние реферандум ще направим и не 500 хиляди, ами 7 милиона гласа ще съберем против влизането на Турция в Европейския съюз. И няма да сме единствените. Други народи ще ни последват. Пък те нека си пускат турските сереали и ни показват високата нравственост на многочелядните турски семейства. Ние знаем и за другата истина, която те не показват във филмите - за ФАНАТИЗМА, който е национална турска черта.

147. анонимен - Гаврил

02.10.2012 12:50

Я да видим кой не чете:)



"Робството е социално-икономическа система, при която хора (наричани роби) са разглеждани като собственост, при което те не притежават лична свобода и често са подложени на принудителен труд. Робите могат да бъдат притежавани от момента на тяхното залавяне, покупка или раждане, като са лишени от правото да се придвижват, да отказват да работят или да изискват заплащане за труда си, а в някои правни системи собствениците дори имат правото да убиват своите роби."- Уикипедия

1. Притежава ли собственост населението?

Първа и Втора българска държава - да

Османска империя - да

НРБ - не (само много ограничена лична собственост, дефинирана от комунистите)

Сега - имаш право, ама не можеш и никой не ти дава.(Когато баба ми и дядо ми са се венчали през 1935 г. получават от общината безвъзмездно 40 дка. плодородна земя.)

2. Притежава ли населението лична свобода ?



Първа и Втора българска държава - да и самоуправление на ниво община

Османска империя - да и самоуправление на ниво община

НРБ - не (избирахме този когото посочи БКП)

Днес - да , но само на хартия ( избираме този когото посочат БСП и техните производни)



3. Имало ли е принудителен труд за населението?

Първа и Втора българска държава - не , отчасти ангария

Османска империя - не , отчасти ангария

НРБ - не ,( бригадирско движение, трудови войски, Ленински съботници - ангария)

Днес - не ( но всеки българин е работил някъде за някого по някое време за без пари - ангария)

и т.н.



Това че днес имаме коли и компютри не значи, че живеем добре.



Къде са семействата с по 5-6 деца , къде са къщите с пълни дворове ,къде са традициите съхраняващи един народ, къде е кмета избран от наши избранници ,какво правят днес децата ни ?.....



Тези неща са важните , а не да спорим кой юнак или лакомник си е спретнал кръвополитие по нашите земи и кой майка го е родила.

148. анонимен - Мишок

02.10.2012 12:57

Иво защо излъга че имало в тези 16стр. неизвестни факти за Левски и Ботев - нямаше нищо. Заради тази ти лъжа си изгубих времето да ти чета лъжите и глупостите, пълни с правописни грешки. Турско присъствие, нали беше османско бе !

149. abv21 -

02.10.2012 19:20 148. анонимен

Ами точно ти не четеш, както и Беров. Докога ще има хора, които не разбраха, че българите започват да си управляват общините някъде през първата половина на 19 век и то само заради политически натиск от страна на Великобритания, с цел западащата Османска империя да се реформира и евентуално да се развие икономически. Всеки говори за това как българи са можели да учат в чужбина по онова време. Колко хора са това и откога започва тази практика??? Османското владичество или робство не трае само един век - 19-ти. Има още 4 века преди това, закоито Беров пише само каквото му е угодно. И естествено не отговаря на нито един коментар, защото повечето коментари са далеч по-компетентни от блудкавия му постинг.

150. анонимен - Гавраиле, не си затваряй очите пред ...

02.10.2012 19:32

Гавраиле, не си затваряй очите пред фактите и не го увъртай.

Бита карта си, постинга ти е повърхностен и тенденциозен.

Тръгнал да убеждава българския народ, колко добре било под турско. Извинявай, ама ти в ред ли си?

Нямало било робство!

Било е точно ТУРСКО РОБСТВО!!!

Крадяли са Българи и са ги продавали на пазарите.

След освобождението ни, Българската държава и частни лица са ги откупували, а някои са заплатили дори с живота си.

И тези, които не са били директни роби, също са живеели робски живот, в непрекъснат страх, защото турчина се е държал като господар и е можел да дойде в къщата ти, когато му скимне, да вземе каквото си иска, да изнасили жена ти, да те пребие от бой, ако гъкнеш, да ти запали къщата, ...

Долни и жестоки хора!

До такава степен са смазвали Българите, до такава степен са ги обезличавали и са им отнемали всякаква гордост и самочувствие, че от страх те са ставали предатели, защото не е било рядък случай, когато са избивали половин село заради един бунтовник.

Моят род е бил от село Галван. Голям и заможен род.

Един ден бея откраднал девойка от рода. Мъжете се вдигат и през нощта запалват конаците, убиват бея и си вземат момичето.

Запалват къщите си, разпръсват добитъка и заминават за Бесарабия.

Само пра-пра дядо ми не тръгнал с тях, но заминал за североизточна България, където създал род.

Голяма мъка е било по земята Българска.

А ти не може да си Българин, но си с българско име, което означава, че не си "български турчин", пишеш сносно, но допускаш идейни грешки, които Българин не би допуснал. Сам си противоречиш, като казваш, че е нямало робство, но пък стигаш до заключние, че Българите имали "робска психика". Цялата работа е, че имаш голямо желание да ни унижиш, но ето, че не се получва. На туй отгоре сам си се похвалваш анонимно. Смешник!

Един ден и ти като американския посланик ще плачеш за България.

Само, че ако не си го разбрал, България я правят Българите.

Останалото е природа.

151. анонимен - имам въпрос-този иво беров какъв е по народност,или по-точно от коя настояща партия е?някой знае ли?

02.10.2012 19:33

Османско присъствие или варварско турско робство



Защото един народ, като турският с една твърде

НИСКА СТЕПЕН НА ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ,



ГЕНОЦИДЪТ -

над българите е страшен, жесток, непрестанен!



ПОРАЖЕНИЯТА -

от Геноцида са огромни усещаме ги и днес.



ТОВА, ЧЕ ПОРОБИТЕЛЯТ Е ПРИМИТИВЕН -

нанася огромни, непоправими щети върху България.



ИЗКРИВЯВА СЕ -

националният характер на българина.

Той е принуден да живее във вечен страх за физическото

си оцеляване. Ужасната отрова на страха, която

разнебитва нервите и смазва душата, парализира

неговата воля. „Преклонена главица сабя не я сече!”

Страшна поговорка, без аналог в европейските езици!



Поражения има и върху

ЕЗИКА-

– хубавият и звучен български славянски език се

замърсява чувствително от грозните турските думи и

елементарния строй на този недоразвит азиатски език



ЗА РОБСТВОТО –

са изписани хиляди страници. Днес някои продажни

историци безродници, главно от БСП или купени от

незаконната партия-мафия ДПС, / тя системно и

целенасочено руши българската държава! /

се опитват да го омаловажат и дори зачеркнат. С турски

пари те пишат похвални оди за главорезите

„реформатора” Мидхат паша, Кемал Ататюрк и други

подобни, хвалят омразната агресивна Турска империя,

осакатила ни безвъзвратно за векове! Под диктовката

на някои продали се на Анкара политици, депутати,

университетски преподаватели и министри, те вече

пренаписаха учебниците по история и литература и

промиват мозъците на нашите деца. „Робство е нямало,

имало е някакво османско присъствие и българинът е

живял относително добре и спокойно” А една маститата

писателка- османистка Вера Мутафчиева, известна още и

като агента- доносник на ДС „Атанас”, се опита да ни

убеди, че „турският спахия не бил чак толкова лош и

вреден човек” ../!?/…Същото твърди и небезизвестният

историк и депутат от БКП Андрей Пантев, че „геноцид не

е имало”, може би забравил, че прадядо му, като

бунтовник е бил зверски набучен на кол от турските

варвари в родното му село Раковица.

Всъщност, това целят плановете Йозал” и доктрината

„Дълес” – народ без историческа памет, без добро

образование, с ниска култура, народ на слуги,

черноработници, проститутки и безотечественици…

Анкара плаща щедро на наши кириакстефчовци от всички

партии и от НС, за да й слугуват и да работят за

противобългарската и противоконституционната партия-

мафия ДПС и за имперските цели на Анкара. Сред тях има и

третокласни „писатели” и „писателки” като Людмила

Гриша Филипова, вече продали перото си на Турция.

С една дума – унищожението на българите и България,

което цели и съвременната доктрина на Република

Турция „Планът Йозал”- Една опасност, пред които

продажните ни политици и някои жалки интелектуалци и

купени журналисти у нас сега си затварят очите.

Експанзията на Анкара в България не е секнала още от

времето на Ататюрк. Сега там искат възраждането на

„Османската империя”. А осъждането на т.н.

„възродителен процес”, внесено от един от

най-непопулярните наши политици Иван Костов и ГЕРБ,

както и непризнаването на Арменския геноцид и

Геноцида над тракийските българи от нашите „народни

избраници” в НС е наистина изключително срамен,

позорен акт, който следва да бъде заклеймен от всички

честни и нормални българи.



http://www.desant.net/show-news/24918/



Коментара на Иван Хаджиев

Писал/а на: 02.07.2012 22:21







анонимен написа:



152. анонимен - Резидент Турак

02.10.2012 21:19

Резидент Турак



от чужбина има интерес към работата ми...

В момента обаче, хората, с които работя...

Целта ни е Тракия (Източна Румелия), да се присъедини към мама туракия и да превърнем

гяурите славянобългари в наши васали

(покорна рая). Анадън му аркадашлар?

Затова трябва да насаждаме омраза към гърците, докато си постигнем пъклените цели.Имаме инсталирани хора в православието им и наша партия,която също работи в тази насока.

Финансират ни от саудит арапия и анадол туракия.







153. анонимен - Резидент Турак

02.10.2012 21:22

Резидент Турак



от чужбина има интерес към работата ми...

В момента обаче, хората, с които работя...

Целта ни е Тракия (Източна Румелия), да се присъедини към мама туракия и да превърнем

гяурите славянобългари в наши васали

(покорна рая). Анадън му аркадашлар?

Затова трябва да насаждаме омраза към гърците, докато си постигнем пъклените цели.Имаме инсталирани хора в православието им и наша партия,която също работи в тази насока.

Финансират ни от саудит арапия и анадол туракия.







154. dobrata -

02.10.2012 22:37 Браво, Иво Беров!

Отдавна не бях чела нещо умно. Що се касае до "робството", все си спомням за "Железният светилник" /те Димитър Талев случайно ли го покриха по едно време?/. Нали имаше там един Лазар Глаушев, който "бунеше народа"? Та един ден каймакаминът го извика в конака, почерпи го с кафе и му каза: "Лазаре, не е хубаво това, което правиш, много буниш хората!". /Не цитирам/. Като четях навремето това, се чудех, ако аз отида да "буня хорат" срещу Тодор Живков, какво ли щеше да ми се случи. Що се касае до Левски, той е осъден на смърт за убийство, а не заради това, че е "бунил хората" и е създавал комитети. Повече уважавам Раковски. За Ботев да не говорим, в смисъл - готин, честен, почтен, талантлив и ... безотговорен съпруг и баща, убит от българи. Само бих казала - не си правете идоли! Още веднъж браво, Иво Беров и благодаря! Обич!

155. анонимен - Гаврил

03.10.2012 02:03

В Османската империя роби са били слугите и сексробините на богатите турци и слугите и армията собственост на султана.

Това е официално признато от всички световни историци.

Това е по - малко от един процент от населението в Османската империя.

От този един процент най - малко са били българите.

Роби са се взимали от покрайнините на империята или каквото докарат пирати,бндити за търговия.



Българите са живяли в сърцето на османската държава , те са я хранили , те са обличали армията.



Да питам аз оня горе дето се пени

Къде е било по света робиня да излезе нагласена накичена с пендари на празник?



Господаря веднага ще и види сметката .



Къде е било по света роби да раждат юнаци ?



Робите раждат роби!

156. анонимен - Поздрав за публикацията Иво!

03.10.2012 12:29

Поздрав за публикацията Иво!

157. анонимен - ПРав си Беров и правото е с теб

03.10.2012 16:13

Прав си Беров и правото е с теб.От римското право та до днес се знае ,че роба е безправен.Той няма права.Роба е вещ която може да буде купувана, продавана и местена по прищевкитв на господаря си. Като така роба няма право на собственост- земя,къща,добитък и средства за производство.Роба няма права , но няма и засдължения към държавата/данаци,военна служба и др./

В разглеждания от г-н Беров поериод българина е имал както собственост/ къща,земя,воденица,добитък / така и задължението да плаща данъци.

Следователно робски са само представите ни изградени от една история писана от продажни историци с пагони.



158. анонимен - Благодаря,

03.10.2012 20:33

Статията ви изразява моето собствено мнение и като историк мога само да бъда доволна, че човек, който не е професионалист се е ровил, чел и достигнал до същността на епохата. Благодаря, че сте отделили от времето си да напишете статията, която наистина ще бъде разбрана от малцина. Но свърши вече масовата култура и образование :)

159. анонимен - Иван Младенов - лекар, гр. Павликени

03.10.2012 22:55

Уважаеми г-н Беров. От много дълго време не съм чел толкова смислена статия. Браво! От ученическите си години бях натрупал много предразсъдъци за другите народи. Когато отидох да работя в Северна Африка се срещнах и работих с хора от 11 народа ( нации ) и много бързо разбрах, че хората са много близки както генетично така и духовно. Всичките обичат хубавите неща, добрините, любовта, хубавото ядене, красивите неща...Религиите в основата си не подстрекават към лоши неща - насилие, разруха, убийства ... Две са основните човешки слабости - безкрайната човешка алчност и простотията. Те водят до човеконенавистни политически доктрини, политика на грабежи и т.н. По обсъжданата тема мисля, че "турското робство" на този етап вече е само история. Тerминът, който сте използвали за този исторически период "владичество" е най-подходящ. Две са най-важните заключения:1. турското владичество е било проклятие за България поради други причини.

Заради турското владичество България пропуска европейското развитие. Цялото. Пропуска основни, решителни, съдбоносни достижения на европейската и човешка цивилизация. Оставаме си прости, затворени,тесногръди Андрешковци, днес сме чалгализирани и ни управляват мутри, които дори не знаят как функционира една държава.

2. А толкова ли е страшно и невъобразимо българският и турският държавен глава заедно, хванати за ръце да отдадат почит на загиналите при Шипка. На всички загинали – и българи и турци." Да мислим за бъдещето и перспективата вместо да тънем в празнотата на тъмното си миналото

Търся съмишленици за преодоляване на тези проблеми в обществото.

<imladenov2000@yahoo.com>













160. анонимен - спете спокойно местата ви се пазят

04.10.2012 02:03

нощем не може да се пише а?

161. анонимен - Градът е опожарен до основи, а хр...

04.10.2012 11:29

Градът е опожарен до основи, а християнското население поголовно изклано. Кланетата и погромът от 1877 г. в Стара Загора са дело на редовна турска армия и башибозук, командвани от Сюлейман паша. Избити са между 14 и 15 хил. души. Други над 1000 са отведени в робство. Кървавата баня продължава 60 часа. Ако в Баташката църква са изклани около 1900 българи, то в старозагорската „Света Троица“ и двора й са били избити над 2500 души. А някои от труповете останали прави, защото след като били обезглавени, нямало къде да паднат, описват по-късно малцината останали живи очевидци страдалческата смърт на невинните си съграждани.



Войниците на Сюлейман паша безчинстват и в околните села по долината на р. Тунджа. Само в църквата на с. Любенова махала са изклани 1013 души, а други 1387 са посечени на селските улици.



В Нова Загора са изклани и изгорени близо 4 хил. души, като 70 % от къщите на хората в града са били превърнати в пепел.

162. анонимен - почит на загиналите при Шипка. На всички загинали – и българи и турци.

04.10.2012 11:31

Градът е опожарен до основи, а християнското население поголовно изклано. Кланетата и погромът от 1877 г. в Стара Загора са дело на редовна турска армия и башибозук, командвани от Сюлейман паша. Избити са между 14 и 15 хил. души. Други над 1000 са отведени в робство. Кървавата баня продължава 60 часа. Ако в Баташката църква са изклани около 1900 българи, то в старозагорската „Света Троица“ и двора й са били избити над 2500 души. А някои от труповете останали прави, защото след като били обезглавени, нямало къде да паднат, описват по-късно малцината останали живи очевидци страдалческата смърт на невинните си съграждани.



Войниците на Сюлейман паша безчинстват и в околните села по долината на р. Тунджа. Само в църквата на с. Любенова махала са изклани 1013 души, а други 1387 са посечени на селските улици.



В Нова Загора са изклани и изгорени близо 4 хил. души, като 70 % от къщите на хората в града са били превърнати в пепел.

163. анонимен - :)

05.10.2012 01:31

Спот он, Беров!

164. анонимен - Чавдар Балинов

05.10.2012 18:18

Ти си умен човек и лошото е, че няма да прокопсаш. Гордей се с това - в България никой умен човек не е прокопсал!

165. анонимен - Авторът на това писание вече е до...

05.10.2012 20:34

Авторът на това писание вече е доказал себе си като класически национален предател и слуга на чужди интереси. Нищо ново.



Прави впечатление обаче, пълната безпардонност, с която подминава критиките по свой адрес.

166. анонимен - Много достойно,г-н Беров,

06.10.2012 07:53

Стискам Ви ръка!Положили сте усилия и знайте,че въпреки всичко,има хора,българи,патриоти,за които истината е над всичко и които знаят,че това е пътят,по който трябва да вървим,за да възродим България.Е,не сме много,но нима Раковски,Левски,Ботев,Стамболов,Захари,Муткуров,д-р Вълкович..., са билиболшинство?Бъдете здрав!

167. анонимен - Димитров

06.10.2012 11:52

Господин Беров,Почитаия за отличния ви труд.Искам да направя две забележки,за които лично аз съм напълно убеден.Има и достатъчни изследвания по темите.Първата е за елементи за насилие при приемането на исляма в Родопите.Такова не е имало.Доказано е,че приписката на поп Методи Драгинов е късен фалшификат.Подобни,че и в много по-голяма степен приемания на исляма от славяноезично население има и в гръцката част на Родопите и в Босна и Херцеговина.Никъде обаче там няма извори говорещи за насилие.Общото обаче между тези региони,освен езика и православието е,че тъкмо на тези места е имало много дълго богомилски общини,ненавиждащи официалното православие.Тези в Босна са основани на бавното придвижване на ерестта,та чак до албигойска Франция.Правилно сте отбелязал стремежа за избягване на данъчни тежести,който е наклонил везните към другата религия,още повече,че без изключение,това са планински региони,с труден поминък.Пък и нека поразсъждаваме малко-къде по света смяната на религия с насилие е била толкова необратима и устойчива?Все пак това са и някакви морални ценности!Второто е за Кобургските мераци към Цариград-едно изтъркано русофилско клише.Фердинанд само по фамилия е Кобург.По самосъзнание,майчин език и самочувствие той е вранцузин,внук на последния френски крал.За майка му-принцеса Клементина,много богата и много влиятелна,изключителен дипломат-е говорел с респект не кой да е,а фон Бисмарк.Така,че Фердинанд е сложен/да,точно така,колкото и фантастично да звучи/ на българския трон от Русия след провала и с Батемберг.Това е била сделка с посредничеството на Франция/скоро след първите стъпки към сближаване на двете страни и бъдещата Антанта/,майката Клементина,която е уреждала с трон и най-малкия си син и Русия.Франция праща граф дьо Бурболон да следи Фердинанд като негов личен секретар,а последният е инструктиран да елиминира Стамболов и да оправи отношенията с Русия.Стремежът за превземане на Цариград е поради съвсем други причини

168. анонимен - Лили

07.10.2012 12:15

Мога да подкрепя статията с това което винаги съм казвала когато стане въпрос за история, тъй като и аз като вас съм голям привърженик на справедливост. По време на турското робство тези които са имали възможност са получавали своето образование свободно в чужбина, в големите европейски градове, също така и свободно са пътували, за разлика от едно друго недалечно време. Една от най-големите поразии които за мен нанесе комунизма е забраната на българите да пътуват, за 45 години те затвориха нашите очи за света, изкривиха нашите представи, но постигнаха всъщност обратния ефект. Шоколадите в корекома бяха по-красиви, техниката по-напреднала, всичко идващо от там беше по и най и забранено...

169. анонимен - paskaleva

07.10.2012 22:51

Липсва какъвто и да е историзъм. История не се пише и не се правят оценки възоснова на пътеписи, летописи и автобиографии. Всеки историк знае, че тези съчиения не могат да се използват за исторически документи. Каквито, впрочем, изобщо не са цитирани в статията. Добро упражнение в красноречие.

170. анонимен - ех...

08.10.2012 15:31

http://www.hulite.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6408&postdays=0&postorder=asc&start=0

171. анонимен - Гаврил

09.10.2012 14:54

Бих искал да направя един паралел във връзка с темата която е засегнал Иво Беров, защото мисля, че това е важно. То е очебийно /колегите форумци и блогъри сте



интелигентни и учени хора, запознати с нашата и със западноевропейската история/.

Отварям учебника по история за 7. клас на детето ми. Държавата е Дания. Използвам пасажи от темите Ранен абсолютизъм, Късен абсолютизъм, Крепостни селяни.

Дания е най-старата монархия в Европа. Не е преминавала в ръцете на чужденци, ще рече не е била никога завладявана.



Държавното устройство днес е конституционна монархия с изградена демокрация на всички нива - образователната система , общини, социална система, държавно управление.



/Да, изброявам тези сфери, защото съм бил или съм свидетел и /или участник как това се случва РЕАЛНО./

Дания има 15 нобелисти, което е своеобразен световен рекорд спрямо глава на населението.



Ще фокусирам периода от датската история, който се случва, когато България е в пределите на Османската империя.

През този период на най- високо ниво стои датската аристокрация. Под нея е една прослойка съставена от слугите на аристокрцията и занаятчиите .

Най-долното стъпало на аристокрацията са земевладелците.

Те притежават земята и управляват производителните сили съставляващи повече от 90 процента от датския народ.

хората които обработват земята се делят на две групи.

Една част са крепостните селяни.

Те стопанисват къща около 40 кв., където живее семейството на крепостника.

Той няма право на собствена земя и затова тя се взема под наем от земевладелеца.

В договора със земевладелеца освен наем за земята, крепостния селянин трябва да работи и ангария.

Ангарията е била с приоритет и затова често се случва докато работи крепостника на нивата

на земевладелеца, неговата продукция да загние.

Когато той не може да си плати наема , къщата му се отнема и цялото му семейство преминава най-голямaта група от населението - бедстващите и просещите.



следва ...

172. анонимен - Гаврил

09.10.2012 15:02

По-голямата част от датчаните живеят в малки къщи по 4-5 семейства.

Правата им са силно ограничени, а задълженията към господаря са много.

На всяко семейство се дава парцел земя , чиято продукция се иземва от земевладелеца,

като им се оставя дял покриващ нуждите им изхранване.

В къщата разполагат с една маса и две легла /по-често алкови/.

...където всички спят седнали!

През 17 век им се отнема правото да ходят на църква всеки петък, като им разрешават да ходят един петък в годината за молитва.

По време на абсолютизма в Дания /1660-1850/ по-точно 1660-1770/ се отбелязва отрицателен прираст на населението със 100 000 души /700 000 към 600 000/. Войните са като



навсякъде в Европа, епидемиите-също. Решаващ е факторът ГЛАД. В същото това време българите имат малшанса да бъдат поданици на чужда империя, която става "болното дете



на Европа" тогава, когато Европа достига и преживяжа своя ренесанс, но те имат шанса да се радват на един добър, доволен бит и здраво семейство, когато за



западноевропееца от същата черга това е само мечта. Това е моята равносметка, просто плюсове и минуси. По-долу се спирам на обратната страна на монетата на



геополитическите и исторически фактори, решаващи за нас, българите. Но роби не сме били. По-зле от днес, смея да твърдя, също не сме живяли.



Малко датчани от народа са познавали родителите си ,тъи като когато навършат 6 години се разпращат по чифлиците или по фабрики и не са имали право

да ходят на училище като децата на българските селяни.( Според мен определянето на България като икономическо чудо в края на 19 -ти и началото на 20-ти век се дължи

именно на масовото образование)

Кой създава датската култура ?

10 - те процента аристокрация, занаятчии , слугински персонал.

Х.К.Андерсен е живял като дете в обща къща с няколко семейства селяни.

Майка му успява да се уреди като слугиня, а после и перачка на аристократ и получават самостоятелна къщичка , което се е смятало

за голямо издигане в обществото.Сл....

173. анонимен - Гаврил

09.10.2012 15:10

В общи линии такова е било положението в цяла Европа с малки изключения ( Полша ).

Будните българи, търговци и гурбетчии забелязват трагедията на нашия народ , докато една малка част от Европа движи прогреса, българите са изцяло изолирани

от знанията и то изцяло по вина на турците , които явно са виждали в науката опасност за власта им.И затова според мен знаещите българи започват да правят

компромиси с нашата история като употребяват думата робство съвсем целенасочено , за да разчупят тази изолация , за да мотивират един народ заспал за познанието ,



народ който има потенциал да изгради държава, има хубава земя , има натрупани знания как да общува с природата , има богат фолклор.

Имало е смисъл историята да се поднесе по такъв начин , легиите на Раковски ,Априлското въстание и т. н.

Имало е много голям смисъл и по време на Балканската война за обединение на всички българи в една българска държава , мотивация да се държи здраво пушката.

След тази война е трябвало това изкривяване на фактите да се захвърли в кошчето и да се пренапише историята ни , но не става.

Тя си има поддържници в лицето на Русия част от българските властоимащи и по късно комунистите.

Повода Руската империя да обяви война на Османската империя е робството на братския славянски народ.

Робството е причина ние да наричаме Русия освободителка и да си затваряме очите когато тя се меси в нашите работи както на нея и е изгодно

и когато и е потребно.Робството е причина да не разберем в каква малка рамчица бяха ни вкарали комунистите.

И тук си задавам въпроса

Кой има днес интерес да поддържа така изкривено историята ни?

Аз ако си лепна на челото роб , всички ще се отнасят с мене като с роб , ще унижават мене и семейството ми , ще ми взимат благата които произвеждам (като вдигане на



данъци например) , ще ми отнемат собственоста ( компесаторни бонове), Ще ми отнемат правото на избор ( големия театър който се разиграва днес ) и т.н. и т.н. ... .

174. анонимен - В общи линии такова е било положе...

09.10.2012 15:15

В общи линии такова е било положението в цяла Европа с малки изключения ( Полша ).

Будните българи, търговци и гурбетчии забелязват трагедията на нашия народ , докато една малка част от Европа движи прогреса, българите са изцяло изолирани

от знанията и то изцяло по вина на турците , които явно са виждали в науката опасност за власта им.И затова според мен знаещите българи започват да правят

компромиси с нашата история като употребяват думата робство съвсем целенасочено , за да разчупят тази изолация , за да мотивират един народ заспал за познанието ,



народ който има потенциал да изгради държава, има хубава земя , има натрупани знания как да общува с природата , има богат фолклор.

Имало е смисъл историята да се поднесе по такъв начин , легиите на Раковски ,Априлското въстание и т. н.

Имало е много голям смисъл и по време на Балканската война за обединение на всички българи в една българска държава , мотивация да се държи здраво пушката.

След тази война е трябвало това изкривяване на фактите да се захвърли в кошчето и да се пренапише историята ни , но не става.

Тя си има поддържници в лицето на Русия част от българските властоимащи и по късно комунистите.

Повода Руската империя да обяви война на Османската империя е робството на братския славянски народ.

Робството е причина ние да наричаме Русия освободителка и да си затваряме очите когато тя се меси в нашите работи както на нея и е изгодно

и когато и е потребно.Робството е причина да не разберем в каква малка рамчица бяха ни вкарали комунистите.

И тук си задавам въпроса

Кой има днес интерес да поддържа така изкривено историята ни?

Аз ако си лепна на челото роб , всички ще се отнасят с мене като с роб , ще унижават мене и семейството ми , ще ми взимат благата които произвеждам (като вдигане на



данъци например) , ще ми отнемат собственоста ( компесаторни бонове), Ще ми отнемат правото на избор ( големия театър който се разиграва днес ) и т.н. и т.н. ... .



175. анонимен - Още един луд за връзване

10.10.2012 01:17

Помия до шия, американски дупедавец, трябва да си изработо сребърниците! Смрад!

176. jorosavov -

10.10.2012 14:06 мнение

Изненадващо за мен прочетох целия текст. Изненадващо, не защото не виждам в него истини или добри съждения.Изненадващо поради едно единствено нещо. Това нещо е мой принцип, а е хубаво да отстояваш принципите си, колкото и трудно да е днес. За какво иде реч - винаги, когато забележа някой автор да прави сравнение между две различни времеви епохи, само и само за да предаде тежест на доводите си-всичко ми се размива и губи смисъл. Просто не е коректно(меко казано) например да правиш аналогия между кръвния данък и изоставянето на децата днес по сиропиталища. И това е само един пример, а тук са много. Защо не харесвам подобен подход - защото автори използващи го минават по краткия и лесен път, но почти никога правилен. В началото изброявате книгите, които сте използвали/тоест прочели, за да се стигне до написването на този текст. Похвално, но похвално за четенето Ви. Избраната литература, обаче се изброява, когато на лице е сериозен текст, а това за мен са емоционално нахвърляни тези, силно субективно насочени и върти сучи показващи ни в клин ни в ръкав нещо характерно за Вас - "любовта" Ви към Русия. Пагубно е история да се чете изборно! Грешно е да се пише са историята изборно! Един кратък въпрос към Вас, защото от прочетеното оставам с впечатление, че почти хубаво е било да се живее онези години по нашите земи. Така...през времето, за което правите почти подробен анализ - съществувала ли е българската държава? Същност не искам отговор-всеки го знае, но тук е въпросът, когато не можеш да се наречеш българин, защото просто България няма. И това да се наречеш българин правно, политически, национално и какво ли още не да е неоснователно до какви мисли води за съществуванието на нашите предци тогава? И тук не чакам отговор - политически е било неоснователно да се наречеш българин, но както тогава, така и сега така и за в бъдеще - най-важно е да се ЧУВСТВАШ българин! Тази липса на чувстване е родила Левски и Ботев! И м/у другото - "Време разделнно" е КНИГА и то класика!

177. jorosavov -

10.10.2012 15:01 малко цитати за прочит...нали обичате да четете!

..."Ако се продава роб или робиня, вземат се по 4 акчета от продавача и 4 от купувача."



Из закона за санджака Чирмен 1520 г.



-----------



..."Ако дойдат с кораб роби по Дунава и се продадат на пристанището или излязат, на лице се взема налог по 25 акчета"



Из закона за пристанището Никопол от 15-16 в.



---------



..."Ако се продава кон, от купувача и от продавача се вземат по 2 акчета" (за роба - християнин все пак се плаща данък 2 акчета повече от коня - бел. ред.)



Из закона за пазарната такса на гр. Добрич от 15 в.



---------



"Най-сетне ние дойдохме до черквата и школата. Земята дотолкова беше затрупана със скелети и остатки от гниющи трупове, щото въздухът ставаше невиносимо препълнен от миазми…Под камънете и сметта, които покриват пода на няколко фута, намират се костите и пепелта на 200 жени и деца, живи изгорени. Редом с училището с училището има една голяма яма, в която са погребани до 100 трупа две недели подир клането, но кучетата изровили тия импровизирани гробища…"



E.Д. Макгахан, кореспондент на “Дейли нюз” , "Турските зверства в България", 1880 г., превод на Стефан Стамболов



-----

Няма област, която не е опустошена



"От известно време безнаказаността на пашите е такава, че мнозинството от тях са си позволили да имат значителни военни сили, което изисква много по-големи военни разходи от законния доход от пашалъка им. Изнудванията са се увеличили съразмерно с хората, които трябва да поддържат. Но това ужасно положение трябва да има край, селското население, измъчено от данъците, обезпокоено за имуществото си, несигурно за живота си, малко по малко напуска земята, която не може вече да го храни…Няма нито една област в империята, малко отдалечена от столицата, която да не изглежда напълно опустошена, представляваща необработваеми полета, колиби, разрушени села без жители…



Много често агата злоупотребява с влиянието си. С пръчка в ръка той иска от селяните да работят безплатно в частните земи, които притежава, той ги кара да му продават продуктите на цени, определени от него…



Мюсюлманите изпитват такова презрение към всички, които изповядват друга религия, че обикновено в дела, които ги засягат, не допускат до показания евреите и християните като противна страна на турските свидетели… “



Из пътеписа на френския учен и пътешественик Гийом Оливие от 90-те години на 18 в.



---------



Християнската кръв се пролива



"Сега християнската кръв се пролива безнаказано, имотите ни се разграбват, не са пощадени от ограбване дори светите църкви и манастири…Хората се боят да излязат от града, а селяните не смеят да отидат на нивата…Българите изнемогват в страдания.."



Из писмото на българи до руския император Николай I от 17 август 1853 г.



---------



Българинът работи, мюсюлманинът изяжда всичко



"Българите са предоставени напълно на милостта на мохамеданите. Българинът работи, а дошлият без страх в къщата му мюсюлманин може да изяде всичко, което е припечелил. Тези неща създават у тях огромна сиромашия. Така например, ако някой от тези нещастници спечели някой грош, принуден е да го крие."



Из доклада на френския генерал и посланик Опака от 1849 г.



---------



400 000 християни погубени за 6 години



"От шест години насам турците са отвлекли от християнската земя повече от 400 хиляди християни, заробили всички, погубили и унищожили множество царства и области на Сърбия, Склавония, Далмация, Трансилвания, България, като не смятаме старите и болните, които убили и обезглавили, понеже не могли да ги откарат, като не вземем под внимание градове, крепости и селища с цялата им околност, които разориха с огън и меч."



Из писмото на монаха Бартоломео де Яно от 3 февруари, 1443 г.



----------



Никой не се помръдва да унищожи робството в Турция



"Намерих за много безчовечно и варварско да гледам толкова красиви бели жени, продавани в тази страна, както негърките в Америка. Странно е, че докато повечето от моите сънародници се занимават със злощастието на черните, на 2000 левги от бреговете на Франция, не се помръдват да унищожат робството в Турция."



Из пътеписа на французина Фериер дьо Совбьоф от 1788 г.



---------



Турското управление се гради на робството



"Собствено казано, турското управление се гради върху робството. Това е страна на роби, където свободни са само чужденците…"



Из пътеписа на англичанина Абеси от края на 18 в.



---------



Търговията с роби продължава до Освобождението



"Търговията с черкезки роби, мъже и жени, продадени навремето си от техните господари черкези, е твърде значителна сред турските земевладелци…"



Из доклада на английския вицеконсул в Бургас Чарлз Брофи до английското Външно министерство от 28 януари 1871 г.



-----------



Българите викаме за свобода



"Ние, българите, от отдавна се напъваме с всичката си сила да викаме към човечеството и свободата! Всекидневните ни убийства, потурчвания на невръстните ни, грабнати деца от турчина, обезчестяванията на девойките ни и на жените ни все от турчина, е било всекидневно оплаквано с кървави сълзи пред европейските консули."



Из дописка на Васил Левски до в. "Свобода" от 1871 г.



------------



Турците са фанатични, тъпи, лениви и развратни



"Досущ е безполезно да се говори за реформи, за конституция, за правосъдие, за безопасност на живота и собствеността в такава страна, дето властта е съсредоточена в ръцете на подобни хора. Невежествени, фанатични, тъпи, лениви и развратни до последна крайност, турците не знаят що ще каже честност, благородство, знание, патриотизъм. Ако да имаше статистически цифри, то можеше да се докаже, че полвината от турските чиновници по-горе от мюдюрина на знаят да четат и пишат на свой роден език…."



Из писмата на специалния кореспондент на "Дейли нюз" Макгахан, издадени в София през 1880 г. в превод на Стефан Стамболов.



------------



Турците са най-нехуманният човешки вид



"..Какво е редовното състояние на 8 или 10 милиона души от подчинените племена, които в продължение на 15 човешки поколения робуват на турците…



В основата на кланетата в България не лежи нито слабост, нито случайност, нито невежество, нито случайна ярост..Те са израз на на духа и политиката на турското правителство…То изчерпва всички средства на едно зло по-скоро сатанинско, отколкото човешко…



Ще се опитам да направя, накратко и най-общо, преглед на турското племе - каквото е било то и какво е сега. Въпросът тук не се заключава само в мохамеданството. Ние имаме тук работа не с кротката мохамеданска раса в Индия и не с образованите испански маври. Още от онзи черен за човечеството ден, когато кракът им за първи път стъпи на европейска земя, те са олицетворение на най-нехуманния човешки вид. Където и да са се появили, навсякъде са оставяли след себе си широка кървава диря и където и да е прониквало тяхното господство, цивилизацията е загивала и изчезвала. Навсякъде те представляват власт на грубата сила, в противоположност на властта, основана на закони…"



Уйлям Гладстон, "Българските ужаси и Източния въпрос", Пловдив, 1881 г.



-------------



350 мъже в Булгаркьой убити накуп



"Вън от селото се събрали до 350 мъже, млади, стари и селският свещеник Павел бил там. Командантинът попитал има ли още хора в селото и като му отговорили, че не ще да има повече от десетина души, наредил селяните накуп и сетне заповядал на войниците да стрелят с залп върху тях…Всички изпопадали…Някои от по-леко ранените започнали да бягат. Войниците с щикове доубили падналите и подгонили тия, що бягат. Само 8 души се спасили с бягство…



"Като отивахме към Галиполи … бяхме се събрали 1030 души. От Булгаркьой най-много деца са изгинали. Жените си хвърляха децата. Има семейства, които си оставиха по две-три деца по гората, сега всичко липсуват от наше село загинали до 1100 души - малко-голямо…"



Из разказа на спасилия се от кланетата в Одринска Тракия през 1913 г. Димитър Савов от село Булгаркьой, откъс от книгата на проф. Любомир Милетич " "Разорението на тракийските българи през 1913 г." изд. в София през 1918 г

178. анонимен - ПРЕКРАСНА СТАТИЯ

11.10.2012 16:49

Наистина отдавна не бях чел нещо умно, свободомислещо и различно от т. нар. "обществено мнение". Щом е "обществено", значи не е лично мнение. Да, г-н Беров! Трябва да се подкрепя иманно такъв начин на мислене - че сме потомци на нормални хора със свободен избор, а не на роби. До голяма степен да си роб или не е въпрос на личен избор! Аз избирам да не съм роб и потомък на роби. Ние българите просто сме били част от една империя и толкоз. А който иска да е роб - нека. Това си е негова воля!

179. анонимен - мнение

12.10.2012 14:15

Има някой добри размисли, но само толкоз. Голяма част от нещата са известни и ясни на всеки здравомислещ човек. Други въобще не се споменават. Разхвърлян и неподреден текст - все едно че чета баница със сирене, не статия.

180. анонимен - След написването на тази помия Иво Беров да се прекръсти на Ибрик Беров

16.10.2012 10:01

Което показва, че отнетите от турската власт деца тогава не са били повече на брой от тези, които майките изоставят по домовете за сираци сега.

Освен това когато едно семейство отглежда средно от пет до седем деца, по-лесно може да се разделиш с едно. И да храни едно гърло по-малко.

Още повече, когато знае, че детето не само ще оцелее, но ще бъде осигурено откъм битови удобства и рахаталъци цял живот.

Нещо повече – като знае, че това е единственият начин това дете да се издигне. Да станеш богаташ, управник, велможа. Да достигне до най-високия сан в империята – велик везир. Нещо като министър председател тоест.

Между 1453 и 1623 година от 47 последователни велики везири 37 са били от християнски произход и почти всички са били събрани от „кръвния” данък -девширме.

И в това пак няма нищо чудно. Да избере султана за служители и сановници хора от старите турски родове значи да си сложи таралеж в гащите. Да храни заговорници и душмани. А виж – събраните от християнските села придворни имат само една опора и само един благодетел-султана."

----------------------------------------------------------



Цитираното е най-гнусната част от статията, като оставям без коментар облекчението което са изпитвали българите когато са отнемали децата им за еничери ще се опитам да изясня проблема с еничерите и робите в Османската империя.

Първите еничери в Османската империя са набрани по времето на султан Орхан от личните му роби. Връзката между робите и еничерите е много тясна, затова трябва да се изясни за какво са се използували робите в Османската империя а отговорът колкото и да е шокиращ за някои е за сексуална експлоатация. Затова както споменават някои от коментиращите робите са основно жени и деца. Не случайно момчетата коита са вземали за еничари трябвало да бъдат и красиви. Най-красивите от тях оставали по-късно в нещо като султански харем и тези от тях които успявали да спечелят сърцето на султана били награждавани с високите длъжности за които говори И.Б.

181. анонимен - балетки купить

17.10.2012 13:15

Доброго времени суток!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://krpp.info/user/Arervilia/>какая модная одежда </a> интернет магазин детской одежды распродажа <a href=http://warminers.ru/user/HagroardHem/>одежда для танцев интернет магазин </a> вечернее платье большого размера <a href=http://omapostulez.narod2.ru/>купить рюкзак nike </a> кожаные куртки 2012 купить ... Успехов Вам!

-====-

<a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>las vegas about Kamagra viagra </a> - get Kamagra Cheap :.Order Buy Kamagra overnight shipping .:<a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>Kamagra purchase </a> - key Kamagra acheter

182. анонимен - Интересно ми беше да прочета тек...

17.10.2012 22:39

Интересно ми беше да прочета текста, въпреки че не съм съгласен с всичко написано. Има и много истини обаче, и ценни заключения, които подкрепям напълно. Обаче не разбирам част от логиката ти. Пишеш, че едно от доказателствата за това, че българите са живели добре е липсата на съпротива т.е. на някакви въстания и същевременно определяш като робство комунизма(аз също го определям като такова), но забравяш, че в България е нямало бунтове срещу комунизма, въпреки че е бил някакъв вид робство. Е??? Кое от двете е вярното-че комунизма е бил вид робство, въпреки че българите не са се бунтували срещу него или че малкият брой въстания по време на турското робство не е никакво доказателство за липсата на робство? Не може и двете да са вярни!!! Предполагам, че ще ми отговориш, че 500-те години в Османската империя са направили народопсихологията робска, защото не е трябвало да мислят за управлението на държавата(което си е чисто робство,защото нямаш правото да определяш правилата, по които да живееш) и затова не сме се изправили срещу комунизма, но това означава в прав текст, че робство все пак е имало(защото как иначе народопсихологията ще се превърне в робска, ако няма робство???) Още нещо не разбирам - Българските народни песни са народно творчество, а не творчество на националистите от края на 19 и началото на 20 век и също са сътворени много преди този период от време(19-20в.).(Да не се забравя и че в селата също са се пеели, не само в градовете.)Защо в тях винаги се пее за лошите турци и за юнаците, които се борят срещу турците, щом българите са нямали проблеми с тях? Защо герои са тези, които се противопоставят на турците, а не тези, които ги подкрепят? Също обяснението ти за причините за надигането на българите срещу турците е много, ама МНОГО постно(градското общество се било надигнало). Е какво, преди 19 век е нямало градско общество ли? Да не би градовете ни да са построени 19 век? Има и още доста недостатъци статията, но поне браво за различната гледна точка...

183. анонимен - И да продължа с критиката :) опре...

17.10.2012 23:23

И да продължа с критиката :) определяш комунизма като робство(аз също, както съм писал в предишния коментар), но защо? Все пак никой не е бил продаван като роб тогава. Аз го определям като робство(комунизма) по няколко причини-липса на свобода на словото,липса на правото да посещаваш страните на Запад(въпреки че това не е зависело само от комунистите, а и от "демократите" на Запад), липса на правото да избираш хората,които те управляват и най-важното липса на достъп до културното развитие на останалия свят и много други, но ще спра до тук. Надълго и нашироко ни обясняваш как България трябва да съжалява за пропуснатото културно развитие на Запада по време на турското "владичество". Защо сме го пропуснали?-предполагам защото българите по време на турското робство са нямали достъп до хората на Запад(така както и през комунизма).Българите не са можели да заемат управленска длъжност, ако не са били мюсюлмани(както през комунизма, но тогава е трябвало да си комунист). През комунизма е можело да попаднеш в затвора, ако говориш лошо за партията(Предполагам и в Османската империя са били наказвани всички, които са говорели против исляма,дори много по-сурово). Обясни ми какви права повече сме имали ние българите в Османската империя,отколкото през комунизма, за да определяш първото като владичество, а второто като робство. Честно казано ми се струваш пристрастен, а пристрастните хора, които се занимават с политика и история са пропагандисти. Не искам да те обиждам,но... Ако имаш желание можеш да докажеш, че написаното не е пропаганда, като отговориш на въпросите :) Ако не... Здраве да е...

184. анонимен - (Пуснах един коментар, но понеже не ...

17.10.2012 23:53

(Пуснах един коментар, но понеже не съм сигурен, че го направих успешно, ще се повторя. Ако се появят и двата се извинявам предварително.)Определяш комунизма като робство(и аз, както съм писал в предишния си коментар), но защо? Аз го определям като робство(комунизма) поради няколко причини-липса на свобода на словото(особено ако се критикува комунизма),липса на правото да избираш хората,които те управляват,липса на правото на контакт с останалия свят(въпреки че това е възможно да се случи и без даден народ да е под робство,а по политически причини) и куп други неща, но да не заздълбаваме... Отделил си не малко място за това, да ни обясниш, че всъщност трябва най-вече да съжаляваме за пропуснатото културно развитие на Европа,а не че народът ни е бил мъченик(което отричаш). Добре,но защо сме го пропуснали това културно развитие?(Може би защото сме нямали правото на контакт със Запада-както през комунизма) През турското робство сме нямали право да заемаме управленски постове, ако не сме мюсюлмани-точно като комунизма, но там е трябвало да си комунист.През комунизма са наказвали говорещите против партията(В Османската империя съм сигурен, че е било доста опасно да говориш против исляма, дори много по-опасно, отколкото през комунизма да говориш против комунистите.) Ако не си съгласен иди в някое помашко село в Родопите и започни да псуваш Аллах, после ми разкажи какво е станало. И това е днес, когато официалната религия в Българие е православието, а не по време на Османската империя. Честно казано ми се струваш някак си пристрастен, а пристрастните хора, които се занимават с политика и история по принцип са пропагандисти. Не искам да те обидя, но ако искаш да промениш мнението ми и това на хората, които мислят като мен, просто кажи какви права повече са имали българите по време на Османската империя сравнени с правата по време на комунизма. Ако не можеш или трябва да се откажеш от идеята, че комунизма е бил робство или от тази, че турското робство е владичество.

185. stamenmihalevski -

18.10.2012 00:54 Искам да допълня още нещо към ком...

Искам да допълня още нещо към коментарите ми(183,184 и 185).Аз родом съм от Смолян.При нас има много помаци.Даже вече предполагам са мнозинство.По принцип нямам нищо против тях,дори имам и много приятели помаци,но познавам добре омразата на българите към тях.Да,те са българи(помаците),но те са тези,които са управлявали България по време на Османската империя и те са тези,които са ни създавали доста проблеми(на нас-християните).В противен случай нямаше да я има омразата ни към тях.Казват, че помак идвало от помъчен,но ти почти отричаш,че е имало такива случаи по онова време т.е. насила да са ги карали да сменят вярата си.Като цяло и аз мисля като теб и дори познавам хора,които имат веществени доказателства за това(за някои населени места),но не мисля,че това е цялата истина.Предполагам,че повечето са сменили вярата си по финансови причини иначе ние християните по-скоро щяхме да ги съжаляваме,а не да ги презираме.Но също е факт,че са рядкост смесените села т.е. местата където има и християни и мюсюлмани.Ако по време на Османската империя нещата са били така,както ги описваш ти,тогава щеше да е логично да има по няколко мюсюлмански семейства на село,които да управляват селото и всички останали да са си християни,за да отбият военната служба,да си живеят живота на село и да си вярват в Исус.Да ама не.Родопските села са или помашки или християнски(смесените са голяма рядкост).Дори при помаците е имало доста голямо кръвосмешение,защото когато дадено село е сменяло вярата си,съседните са го изолирали и така съселяните са били принудени да се женят помежду си,а е ясно,че във почти всяко село повечето хора са роднини.Защо са ги изолирали?-защото не са одобрявали властта,която ги е примамвала или принуждавала да го направят.В противен случай дори щяха да търсят по-близък контакт с тях.Също Родопите(на юг от Рожен)се освобождават едва през 1912г.,което означава,че има съвсем"пресни"спомени у населението за случилото се.Поговори си с някоя баба,ще ти е от полза :) Поздрави!!!

186. анонимен - модная бижутерия 2012 фото

18.10.2012 02:32

Доброго времени суток!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://yaaaaz.ru/user/Diewayprayeli/>каталог одежды по низким ценам </a> перчатки мужские <a href=http://eromozg.ru/user/Joitteerm/>распродажа одежды в днепропетровске </a> распродажа рюкзаков школьных <a href=http://oksapostules.narod2.ru/>распродажа летней обуви 2012 </a> рубашки женские 2012 ... Хороших Вам покупок!

.:::.

<a href=http://kamagra-oral.blog.hr/>Kamagra review </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg canada isosorbide mononitrate : imported Kamagra gel : <a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>Kamagra 100mg america </a> - Generic Kamagra viagra

187. анонимен - купить модные футболки

19.10.2012 07:17

Здраствуйте!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://www.bombus.su/user/Abnorieimpene/>интернет магазин дешевой одежды оптом </a> женские ремни <a href=http://annyvote.ru/user/MisksitoViogy/>модная одежда турция </a> обувь ortopedia купить <a href=http://dejavu.ua/>дамскую сумку купить </a> каталог детской одежды ... Успехов Вам!

.:::.

<a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>canadian Kamagra rx </a> - Kamagra Oral Jelly Europe Generic medicines : Kamagra Oral Jelly review new york : <a href=http://erste-kamagra100mg.webstarts.com/>delivery Online overnight Kamagra overnight c.o.d. </a> - tablets online Kamagra pills Generic Kamagra online prescription online ordering Kamagra without a RX

188. анонимен - смотреть онлайн черное платье

19.10.2012 16:19

Доброго времени суток!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://tricot.com.ua/user/caloSoapy/>футболки поло мужские </a> ночные рубашки <a href=http://morehody.ru/index.php?subaction=userinfo&user=embobsevy>леггинсы брюки купить </a> каталог одежды харьков <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>платье в стиле ретро купить </a> магазин женской одежды ... Успехов Вам!

.:::.

<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Kamagra liver </a> - Online pharmacy Kamagra Buy : Kamagra long term loss potency : <a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>what do Kamagra tablets look like </a> - Kamagra kaufen jolly

189. анонимен - бижутерия оптом из китая

20.10.2012 01:25

Как дела?Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://gforce-simracing.com/wp-content/plugins/zingiri-forum/mybb/member.php?action=profile&uid=36428>интернет магазин одежды кожаные куртки </a> интернет магазин мужские рубашки <a href=http://smart-android.ru/user/ironnelfilior/>платья распродажа киев </a> каталоги одежды 2012 2013 <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>костюм ассасина купить </a> молодежная мужская одежда ... Всем пока рад был сообщить...

.:::.

<a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly get Buy Generic viagra </a> - tablets 100mg Cheap Kamagra : viagra Kamagra university of kentucky : <a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly visa Buy Cheap </a> - Kamagra contra indication

190. анонимен - купить классический костюм

23.10.2012 12:34

Уважаемые господа!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://way-health.pitnet.ru/index.php?subaction=userinfo&user=Lefembave>бижутерия недорого интернет магазин </a> платье для лета крючком <a href=http://youbagira.ru/user/robrenseJoype/>одежда модная женская </a> онлайн магазин недорогой одежды украина <a href=http://www.kajdom.net/user/areddyNuate/>платья оптом одесса </a> одежда для туризма интернет магазин ... Удачи Всем!

-====-

<a href=http://kamagra100.blog.hr/>Kamagra website </a> - order Generic Kamagra India :.Jelly Oral Kamagra .:<a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>order Kamagra rx care Canada </a> - Buy Kamagra on the internet

191. анонимен - интернет магазин одежды в сызрани

23.10.2012 20:17

Уважаемые господа!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://wix.ge/user/maimiMaymnPof/>платье оксана </a> интернет магазин одежды луганск <a href=http://zakon.ws/index.php?subaction=userinfo&user=raiffersobore>интернет магазин детской одежды лилу </a> платья марченко <a href=http://pererabotka.info/user/Spimouhrori/>мк бижутерия </a> одежда через интернет ... Успехов Вам!

-====-

<a href=http://now-online-kamagra.blog.hr/>where Kamagra wholesale </a> - where Buy Kamagra without a prescription :.tablets in India Kamagra Oral Jelly .:<a href=http://kamagra-uk.blog.hr/>100mg Online Kamagra Oral Jelly </a> - viagra Kamagra london

192. анонимен - Левски, Ботев, присъствието, робството и "млъкни сърце!"

04.11.2012 05:01

http://www.youtube.com/watch?v=25EJIu_Rjdw

193. анонимен - Левски, Ботев, присъствието, робството и "млъкни сърце!"

04.11.2012 05:03

http://www.youtube.com/watch?v=25EJIu_Rjdw

194. atilla -

05.11.2012 16:25 Стефан Герлах е бил капелан при немската мисия в Цариград. В своя "Дневник" е записал впечатленията от пътуването си из България 1573 - 1578 г.

В османската империя населението плащало рентата в нейните три разновидности: натурална, парична и отръботъчна. Изчисленията показват, че рентата обхваща около една трета от продукцията, което определя една висока степен на експлоатация.

Селяните плащали данъци на своя господар и на държавата. Съществували и категории население с т.нар. специален статут, които плащали специфични данъци на централната власт.

На спахията били изплащани данъците: поземлено-личен данък (ресм-и чифт) за мюсюлманите и испенче за немюсюлманите; още - десятък от поземления добив(юшур), който стигал до 1/8 дори 1/6 от продукцията; данъци върху животните. Имало и отработъчни задължения - за извозване на храни в господарските хамбари, за строеж на господарско жилище и др.

Не били малко и задълженията към държавата. Основен данък към нея, плащан от немюсюлманите, бил данъкът джизие. За нуждите на армията били събирани извънредни данъци(аваризи) нузул(отначало в продукти, а после в пари), ищира и др. Те били превръщани обаче в редовни и по този начин допълнително утежнявали данъчното бреме. Ежегодно от населението били изкупувани принудително зърнени храни, фураж, домашни животни, птици и др. Изпълнявани били и тежки държавни повиности: обществени строежи, стражева служба, работа във флота и др.



Според исляма едно от основните задължения на на мохамеданите в ислямската държава е "войната за вярата" - свещената война (джихад). В тази война на неверниците се представяли възможностите или да приемат исляма и да станат братя по вяра, или да признаят себе си за поданици на мохамеданската държава, като признаят неравноправното си положение и да плащат специален данък.

"...Българите търпят много насилия от турците. Те нямат нищо друго освен насъщната си храна. И хубавата им страна по долините и хълмовете обикновено стои пуста, защото нямат никаква полза от работата си. А и турците им отнемат всичко и насилват женте им, щом са малко по-хубави. Те са длъжни да съпровождат от един конак до друг всекиго, който има държавен конвой.

Спахиите дерат злочестте хорица дотам, че едва им остава хляб за ядене. Ни един спахия не позволява на селянина си да яде пиле. Пилета, овощия, пари - всичко им взема. А на ония , които са далеко т Цариград, освен това насилват и жените, и децата, а горките селяни трябва да си мълчат...Чаушите имат власт да вземат от всекиго, когото срещнат, каквото и да кара, коня(му) и да го яздят няколко мили. Горкият човек тича подире, додето получи коня си. Това се случва на турците рядко, но на християните твърде често. Заради това, когато видят, че някой чауш отдалеко се приближава, те обикновено веднага побягват от пътя настрана, в гората. Други пък укриват конете си п тайни места. Кадия или съдия в един градец, който не е снабдил един чауш с кон, веднага се наказва строго. Това притеснение е толкова непносимо, че дори цели села избягват и се преселват в пусти места, защото християните са принудени да дават на всеки турчин своите коне, та и своите деца, храни и вина, които са спечелили с дългогодишен труд, и освен това понасят много бой. Чаушът ги принуждава да дават каквото поиска, а когато не го дават веднага, той жестоко ги наказва. Тъй че и цяло село няма право да се вдигне против властта му, но трябва да слуша...Такъв е страхът на тия хора от турците..."

"...На 15(юни 1588 г.) дойдохме в Харманли, едно малко, лошо турско село. Къщите му покрити със суха трева. В него имаше и един голям кервансарай, построен също от Мустафа паша. Тук земята е по-дива и много по-планинска, но все пак има и доста ниви. По пътя срещнахме в гората около 70 клети заробени хървати, свързани един за друг с вериги, а с тях няколко жени на коне. След тях яздеше един стар турчин. Всички те бяха негова собственост и той ги продава, когато и както му скимне..."



Постнатитя материал е цитат от блога на съблогъра Atil- atil.blog.bg

196. atilla -

05.11.2012 17:50 до "Гаврил"(хасан ходжа)

"В началото на XVI век Чепино на Костантово по донос на гръцкия фанариот и пловдивски митрополит Гаврил (Хасан ходжа) заповядал на еничерите да изколят и потурчат всички първенци и попове. След това Хасан ходжа наредил на потурнаците да разрушат всички църкви от Костенец до Станимака (Асеновград) 33 манастира и 218 църкви".

197. entropy - хах...

29.11.2012 20:56

Господин Беров, въобще няма да коментирам съдържанието на публикацията Ви, само ще споделя че в първи курс пишех неща, които далеч повече се доближаваха до стандартите за "научен труд".Искрено съжалявам, че ми се наложи да чета глупостите Ви, но ми беше наложено от преподавател.

198. newblog -

03.12.2012 00:12 500 века

Може би е добре да се огледа за грешки. Допускам, че 500 века е използвано погрешно.

199. bylgarka -

29.01 13:18 Една българка

Имам само един въпрос към г-н Беров- г-не- Вие с българско самосъзнание ли сте и имате ли българско фамилно родословие ? Това, което сте написал в този памфлет, е отчаянието на един човек без корени, забити дълбоко в България. Предвид факта, че аз имам съставено българско родословно дърво, което обхваща период от над 200 години, и в което са отбелязани гонения срещу български задруги и български села, се почувствах длъжна да Ви задам въпроса от първото изречение на коя коментар. Изразявам пълно съгласие с коментар "197. entropy - хах... 29.11.2012 20:56" и мога да допълня единствено, че като юрист отхвърлям путлеризма на русия...

200. kush11 -

01.02 08:11 Гнусен педал.

Гнусен педал.